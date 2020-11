Galaxy Digital erweitert globales Krypto-Handelsgeschäft mit Übernahmen von DrawBridge Lending und Blue Fire Capital

New York und Chicago (ots/PRNewswire) - Transaktionen erweitern die Marktreichweite von Galaxy Digital und stärken das Portfolio an Handelslösungen, die Beziehungen zu globalen Börsen und die Kompetenz im Bereich Darlehen und DerivateGalaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es zwei führende Kryptowährungshandelsfirmen übernommen hat: DrawBridge Lending ("DrawBridge"), einen Innovator auf dem Gebiet von Darlehensgeschäften und strukturierten Produkte für digitale Vermögenswerte, und Blue Fire Capital ("Blue Fire"), ein proprietäres Handelsunternehmen, das sich auf Market-Making und zweiseitige Liquidität für digitale Vermögenswerte spezialisiert hat.DrawBridge und Blue Fire sind beide Pioniere bei der Anwendung des institutionellen Fachwissens ihrer Teams in den Bereichen traditionelle Kreditvergabe, strukturierte Produkte, Futures und Market Making auf den rasch wachsenden Bereich der Kryptowährungsderivate und der Kreditvergabe."Die Aufgabe von Galaxy Digital ist es, die Kryptowährung in das traditionelle Finanzwesen zu bringen und umgekehrt. Die marktführenden Fähigkeiten von DrawBridge und Blue Fire werden uns in die Lage versetzen, unsere starke Position als Go-to-Trading-Desk für digitale Anlagen weiter auszubauen und unser innovatives Portfolio an Handelsprodukten und Dienstleistungen schneller zu erweitern", erklärte Christopher Ferraro, Präsident von Galaxy Digital. "Darüber hinaus bringen diese Übernahmen zwei außergewöhnliche und erfahrene Teams ein, die in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle bei der Leitung und Erweiterung unseres Geschäfts spielen werden."Galaxy Digital Trading ("GDT") betreibt ein globales 24-Stunden-Handelsmodell und bietet institutionellen Kunden und Gegenparteien eine breite Palette von Handelsstrategien. Gegenwärtig handelt das Unternehmen jährlich ein OTC-Volumen von über 4 Milliarden US-Dollar mit fast 200 aktiven Gegenparteien weltweit. Im Jahr 2020 haben Investoren, Unternehmen, Regulierungsbehörden und Regierungen den Einsatz von Kryptowährungen auf breiter institutioneller Ebene anerkannt, und infolgedessen hat die GDT einen erheblichen Anstieg der institutionellen Nachfrage nach Finanzprodukten und -dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verzeichnet.Michael Novogratz, Gründer und CEO von Galaxy Digital, erläuterte: "Institutionelle Investoren und Unternehmen werden immer sachkundiger und sicherer im Umgang mit digitalen Vermögenswerten, und sie begreifen zunehmend den Zweck und die Bedeutung von Kryptowährung in ihren Investitionsstrategien. Wir freuen uns auf die nahtlose Integration von DrawBridge und Blue Fire in den digitalen Handel von Galaxy Digital Trading und auf den strategischen Einsatz unseres Weltklasse-Teams, unserer Technologie und unserer Lösungen, um der unserer Meinung nach noch größeren institutionellen Nachfrage gerecht zu werden.""In den letzten zweieinhalb Jahren hat das Galaxy Digital Trading-Team eine Produkt- und Technologie-Roadmap umgesetzt, die eine erstklassige Ausführung, eine hohe Liquidität und ein wachsendes Angebot an Dienstleistungen im Spot- und Derivatehandel, einschließlich des Principal-, Agency- und elektronischen Handels, ermöglicht hat", so Peter Wisniewski, Co-Head von Galaxy Digital Trading. "Diese Übernahmen sind eine Fortsetzung dieses bisherigen Fortschritts und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Talentbasis zu erweitern und unsere differenzierten Fähigkeiten auszubauen, die das Fiat- und Digital-Asset-Lending, strukturierte Produkte und Prime-Brokerage-Dienstleistungen umfassen."Vorteile von Schlüsseltransaktionen:- Durch den Zusammenschluss werden die Einnahmen generierenden Aktivitäten von Galaxy Digital Trading weiter ausgebaut, indem GDT sofort über sein derzeitiges jährliches OTC-Handelsvolumen von 4 Milliarden US-Dollar hinaus diversifiziert wird und sich auf folgende Bereiche erstrecken wird: erweiterter Derivate- und Futures-Handel, On-exchange-Market-Making sowie Kreditvergabe, Kreditaufnahme und strukturierte Produkte.- Skalierung der First-Mover-Angebote an Krediten und strukturierten Produkten von DrawBridge in Kryptographie über die institutionellen Marktbeziehungen und die robuste, öffentlich geprüfte Bilanz von Galaxy Digital, während Drittanbieter-Vermögenswerte von DrawBridge im Wert von über $150 Millionen zu Galaxy Digital hinzugefügt werden.- Baut auf der strategischen Partnerschaft von DrawBridge mit GDT auf, die 2019 geschlossen wurde. Die Unternehmen haben in der Folge Dutzende von maßgeschneiderten Krediten zusammen evaluiert und ein wachsendes Live-Kreditbuch bearbeitet, das infolge dieser Transaktion erweitert wird.- Verstärkt die erstklassigen Handelsstrategien und die Ausführung von Blue Fire mit den breiten Liquiditätsquellen von Galaxy Digital und verbessert die hervorragenden Beziehungen des kombinierten Unternehmens zu den wichtigsten globalen Kryptobörsen durch das jährliche fiktive Derivate-Handelsvolumen von über 36 Milliarden US-Dollar von Blue Fire. Treibt die Nutzung und Optimierung der Bilanz von Galaxy Digital voran, um starke risikobereinigte Renditechancen zu erschließen und Kunden und Gegenparteien einen erstklassigen Marktzugang und eine hohe Handelskapitaleffizienz zu bieten.- Richtet ein starkes regionales Drehkreuz in Chicago für Galaxy Digital ein, um Agentur-, Prime-Brokerage- und elektronische Handelsdienstleistungen zu erweitern und die Konnektivität mit traditionellen Derivatefirmen zu erhöhen, wenn diese in Kryptomärkte mit Blue-Chip-Partnern einsteigen wollen.- Verstärkt das Führungsteam von Galaxy Digital Trading weiter um erfahrene Teilnehmer des Handels- und Kreditmarktes, die sich in traditionellen Anlageklassen und auf den Kryptomärkten bewährt haben.- Der CEO und Mitbegründer von DrawBridge, Jason Urban, wird Galaxy Digital als Co-Head von Galaxy Digital Trading beitreten und mit seinem Kollegen Peter Wisniewski zusammenarbeiten. Andrew Karos wird zu Galaxy Digital stoßen und CEO von Blue Fire bleiben, die weiterhin als hundertprozentige Tochtergesellschaft agieren wird.- Bietet kurzfristige Kapitaleinsatzmöglichkeiten für die jüngste 50-Millionen-Dollar-Finanzierung von Galaxy Digital durch institutionelle Investoren. Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Investment-Management-Unternehmen im Bereich der Digital Asset-, Kryptowährungs- und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Risikokapital, Asset Management und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital betreibt derzeit vier verschiedene Geschäftsbereiche, darunter Trading, Asset Management, Principal Investments und Investment Banking. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio, Hongkong, auf den Kaimaninseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981037-1&h=3585255293&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981037-1%26h%3D1845777181%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F%26a%3Dwww.galaxydigital.io&a=www.galaxydigital.io).Informationen zu DrawBridge LendingDrawBridge Lending wurde 2018 gegründet und ist ein in Chicago ansässiger, von der CFTC regulierter Commodity Trading Advisor ("CTA") und Commodity Pool Operator ("CPO"), der strukturierte Kredite mit zugehörigen Derivaten vergibt, um institutionellen Anlegern abgesicherte Finanzprodukte in Krypto zur Verfügung zu stellen.Informationen zu Blue Fire CapitalBlue Fire Capital mit Sitz in Chicago wurde 2007 gegründet und ist ein firmeneigenes Handelsunternehmen, das sich auf Krypto und die Bereitstellung zweiseitiger Liquidität für digitale Vermögenswerte spezialisiert hat. Blue Fire hat enge Beziehungen zu den wichtigsten Kryptobörsen weltweit aufgebaut und ist ein führender Market-Maker auf diesen Handelsplätzen.HaftungsausschlussDie TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder aktuelle Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potentiell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" oder erreicht werden. Vorausblickende Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Fähigkeit des Unternehmens, erwartete Transaktionsvorteile zu realisieren und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele zu erreichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Die Annahmen, die bei der Vorbereitung solcher Erklärungen verwendet werden, können sich, obwohl sie zum Zeitpunkt der Vorbereitung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen. Zahlreiche Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind oder sein könnten, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung, die Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Unternehmens vom 8. April 2020 identifiziert wurden und auf SEDAR unter www.sedar.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2981037-1&h=4001967112&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2981037-1%26h%3D431950892%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sedar.com%252F%26a%3Dwww.sedar.com&a=www.sedar.com) verfügbar sind. Die Leser sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Mitteilung setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen von Überzeugungen, Meinungen, Projektionen oder anderen Faktoren, wenn sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Kontaktieren Sie bitte: Galaxy Digital, Christopher Ferraro, Präsident, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Prosek (für Medienanfragen bezüglich Galaxy Digital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212.279.3115; Ext 242Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell