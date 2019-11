Galaxy Digital dient als Co-Manager beim Börsengang von Silvergate

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV:GLXY; Frankfurt: 7LX) (nachfolgend "Galaxy Digital" oder das"Unternehmen") gab heute bekannt, dass Galaxy Digital Advisors LLCals Co-Manager beim Börsengang (IPO) der Silvergate CapitalCorporation mit 3.333.333 ihrer Stammaktien der Klasse A zu einemEmissionspreis von 12,00 USD pro Aktie unterstützend mitgewirkt hat.Die Stammaktien von Silvergate werden unter dem Börsenkürzel "SI" ander New Yorker Börse gehandelt."Galaxy Digital Advisors ist äußerst zufrieden, als Co-Manager desBörsengangs von Silvergate gedient zu haben", sagte Ian Taylor,Leiter der Advisory Services bei Galaxy Digital. "Wir haben es unszur Verpflichtung gemacht, langfristige Beziehungen mit führendenUnternehmen in den Branchen für digitale Vermögenswerte undBlockchain aufzubauen und unsere Fachkompetenz optimal zu nutzen, umzusätzliche Emissionen für ein Palette von Firmen abzuschließen, dievorankommen wollen."Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital ist eine breit aufgestellte Handelsbank mit einemvielfältigen Serviceangebot und hat sich auf digitale Vermögenswertesowie die Blockchain-Technologiebranche spezialisiert. Das Team vonGalaxy Digital verfügt über umfassende Erfahrungen in den BereichenInvestitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operativesGeschäft, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Aktuell istGalaxy Digital in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldernaktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments undBeratungsdienste. Michael Novogratz ist CEO und der Gründer vonGalaxy Digital. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York Cityund betreibt Niederlassungen in San Francisco, London, Tokio,Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie NewJersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produktendes Unternehmens finden Sie unter www.galaxydigital.io.AusschlussklauselnTSX Venture Exchange (nachfolgend "TSXV") hat den Inhalt dieserPressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder TSXV noch ihrRegulation Services Provider (in dem Sinne, wie dieser Begriff in denRichtlinien von TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheitoder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen werden von GalaxyDigital Advisors LLC angeboten, einem Mitglied der FINRA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640561-1&h=1169429458&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640561-1%26h%3D375078041%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.finra.org%252F%26a%3DFINRA&a=FINRA) undSIPC. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640561-1&h=4082094177&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640561-1%26h%3D3138222500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sipc.org%252F%26a%3DSIPC.&a=SIPC.)Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht andersausgewiesen.Galaxy Digital, Ian Taylor, Leiter der Abteilung Advisory, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Prosek (fürMedienanfragen im Auftrag von Galaxy Digital), Mike Geller, ManagingDirector, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 646.818.9018Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell