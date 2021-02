Galaxy Digital Holdings Aktie: Bitcoin bei $100,000 vor dem Jahr ist aus!

Der ehemalige Hedge-Fonds-Manager Michael Novogratz sagte am Montag, dass Bitcoin (BTC) bis Ende 2021 mehr als verdoppeln könnte auf $100,000, da mehr Menschen erlaubt sind, Einkäufe mit der Kryptowährung zu machen, Bloomberg berichtet.

Was geschah

“Sie werden sehen, dass jedes Unternehmen in Amerika das Gleiche tut”, sagte der Gründer von Galaxy Digital Holdings Ltd. (OTC:BRPHF), einem Unternehmen, das in Kryptowährungen investiert, in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung