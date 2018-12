Galaxy Digital Capital Management: Verwaltetes Vermögen, Stand Ende November 2018

New York (ots/PRNewswire) -Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) gibtbekannt, dass seine Tochtergesellschaft Galaxy Digital CapitalManagement LP ("GDCM") ein vorläufiges verwaltetes Vermögen in Höhevon 422,8 Millionen US-Dollar zum 30. November 2018 gemeldet hat,einschließlich des gebundenen Kapitals in einem geschlossenenAnlageinstrument.Verwaltetes Vermögen(a) (in Millionen)11/30/2018(b) 10/31/2018(b) 9/30/2018 8/31/2018 7/31/20186/30/2018Total $ 422,8 $ 441,9 $ 447,8 $ 458,4 $ 455,2$ 452,85/31/2018 4/30/2018 3/31/2018Total $ 148,9 $ 139,9 $ 139,8(a) Inklusive gebundenem Kapital, ungeprüft(b) VorläufigWeitere Informationen zu den GDCM-Fonds finden Sie auf unsererWebsite unter http://www.galaxydigital.io.Informationen zu Galaxy Digital Capital Management LPGalaxy Digital Capital Management LP ist eine auf die Bereichedigitale Währung und Blockchain ausgerichtete diversifizierteVermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet Kapitalim Auftrag externer Kunden in drei verschiedenen Geschäftsbereichen:Index Fund Management, Blockchain Ecosystem Funds, und OpportunisticFunds. Das multidisziplinäre Team von Galaxy Digital CapitalManagement verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichenaktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operations,und Blockchain-Technologie. Die Firma ist ein Tochterunternehmen vonGalaxy Digital Holdings LP, einer diversifizierten Handelsbank, diemit einem umfassenden Serviceangebot auf digitale Vermögenswerte unddie Blockchain-Technologie spezialisiert ist und von MichaelNovogratz gegründet wurde, ehemals Principal und Chief InvestmentOfficer des Fortress Macro Funds und Partner bei Goldman Sachs.DisclaimerGDCM ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital HoldingsLtd., ein an der TSX Venture Exchange notiertes Unternehmen. Wederdie TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie inden Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen dieVerantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieserMitteilung.Alle Beträge sind, sofern nicht anders vermerkt, in US-Dollarangegeben.Galaxy Digital, Fiona Choi, Head of Investor Relations & CorporateCommunications, E-Mail: fiona.choi@galaxydigital.io, Tel:212.390.9194; Prosek (für Medienanfragen im Auftrag von GalaxyDigital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com,Tel: 212.279.3115; Durchwahl: 242Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell