Galaxy Digital Capital Management: Verwaltetes Vermögen (AUM) zum Monatsende Februar 2019

New York (ots/PRNewswire) - Die Galaxy Digital Holdings Ltd.,(TSXV: GLXY) (Frankfurt: 7LX) hat bekanntgegeben, dass ihreTochtergesellschaft, die Galaxy Digital Capital Management LP("GDCM"), zum 28. Februar 2019 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen(AUM) von 417,6 Millionen Dollar einschließlich Committed Capital ineinem Closed-end-Vehikel meldete.VerwaltetesVermögen("AUM")(a)(inMillionen)28.02.2019(b) 31.01.2019 31.12.2018 30.11.2018 31.10.2018 30.09.2018 31.08.2018 31.07.2018 30.06.2018 31.05.2018 30.04.2018(b) (b)Gesamt 417,6 $ 416,5 $ 423,0 $ 422,8 $ 441,9 $ 447,8 $ 458,4 $ 455,2 $ 452,8 $ 148,9 $ 139,9 $(a) Alle Zahlensind ungeprüft,außer für 31. März2018. Das AUMbeinhaltet dasCommitted Capitalin einemClosed-end-Vehikel.CapitalCommitments, dievon einem zu einemanderen Vehikelfinanziert werden,führenmöglicherweise zueiner Minderung desAUM.(b) VorläufigWeitere Informationen zu GDCM-Fonds finden Sie auf unsererWebsite: www.galaxydigital.io.Über Galaxy Digital Capital Management LPGalaxy Digital Capital Management LP ist ein diversifiziertesVermögensverwaltungsunternehmen mit einer Spezialisierung auf DigitalAssets und die Branche der Blockchain-Technologie. Das Unternehmenverwaltet Kapital für externe Kunden in drei verschiedenenGeschäftslinien: Indexfondsmanagement, Blockchain-Ökosystem-Fonds undopportunistische Fonds. Das multidisziplinäre Team von GalaxyDigital Capital Management verfügt über umfassende Erfahrungen in denBereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte,operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Das Unternehmen isteine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital Holdings, das von MichaelNovogratz gegründet wurde, einem früheren Principal und ChiefInvestment Officer von Fortress Macro Funds und ein früherer Partnerbei Goldman Sachs.Rechtliche HinweiseGDCM ist eine Tochtergesellschaft der Galaxy Digital HoldingsLtd., einer Gesellschaft, die an der TSX Venture Exchange notiertist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation ServiceProvider (dt. Regulierungsdienstleister; im Sinne der Definition inden Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen dieVerantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieserPressemitteilung.Alle Zahlen sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht andersangegeben.Galaxy Digital, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.:212.390.9194; Prosek (für Medienanfragen zu Galaxy Digital), MikeGeller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212 2793115; Durchwahl: 242Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell