Galaxy Digital Capital Management: Stand beim verwalteten Vermögen Ende Dezember 2019

New York (ots/PRNewswire) - - Die Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) hatbekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft Galaxy Digital CapitalManagement LP ("GDCM") mit Stand zum 31. Dezember 2019 beim verwaltetenAnlagevermögen ein vorläufiges Ergebnis von 357,2 Millionen US-Dollar berichtet.VerwaltetesAnlagevermögen("AUM")(a)(inMillionen)31.12.2019(b) 30.11.2019(b) 31.10.2019(b) 30.09.2019 31.08.201931.07.2019 30.06.2019 31.05.2019 30.04.2019 31.03.2019 28.02.2019 31.01.201931.12.2018Gesamt 357,2 $ 360,7 $ 337,0 $ 336,0 $ 336,8 $389,6 $ 393,9 $ 421,6 $ 416,3 $ 417,9 $ 417,6 $ 416,5 $423,0 $(a) Die Zahlen bis zum31.12.2018 sindgeprüft; alle anderenZahlen sindungeprüft. Das AUMschließt Kapital ein,dass vonTochtergesellschaftenin geschlossenenAnlageklassenfestgelegt ist undals Startkapitaleingesetzt wird.Veränderungen beimAUM ergeben sichallgemein aus derLeistungsbilanz, ausZuflüssen,Zurücknahmen sowie,bis Juli 2019,Kapitalbindungen, dievon einerAnlageklasse auf eineandere übertragenwurden. Wie zuvorbekannt gegeben, hatGDCM im August 2019seine Aktivitäten imRahmen der Strategieeiner externenVerwaltung vonBarmittelneingestellt.(b) VorläufigWeitere Informationen zu den Fonds von GDCM finden Sie auf unserer Website unterwww.galaxydigital.io.Informationen zu Galaxy Digital Capital Management LPGalaxy Digital Capital Management LP, eine bei der SEC registrierte Firma fürInvestment-Beratung, ist ein breit aufgestelltes Unternehmen im BereichVermögensverwaltung mit einem besonderen Fokus auf die Branchen DigitaleVermögenswerte und Blockchain-Technologie. Die Firma verwaltet stellvertretendfür externe Kunden Kapital in drei voneinander getrennten Geschäftsbereichen:Index Fund Management, Blockchain Ecosystem Funds und Opportunistic Funds. Dasmultidisziplinäre Team von Galaxy Digital Capital Management verfügt übertiefgreifende Erfahrungen in den Bereichen aktives und passivesPortfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft undBlockchain-Technologie. Die Firma ist eine Tochtergesellschaft von GalaxyDigital Holdings, die von Michael Novogratz gegründet wurde. Novogratz war zuvorPrincipal und Chief Investment Officer des Fortress Macro Funds und warGesellschafter bei Goldman Sachs.HaftungsausschlussGDCM ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital Holdings Ltd., das ein ander TSX Venture Exchange notiertes Unternehmen ist. Weder die TSX VentureExchange noch ihr Regulation Services Provider (in der Weise, wie dieser Begriffin Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen dieVerantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders ausgewiesen.Galaxy Digital, Stephen Kurz, Leiter des Bereichs Asset Management, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212-390-9216; Prosek (fürPresseanfragen in Vertretung von Galaxy Digital), Mike Geller, Geschäftsführer,E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212-279-3115; Durchw.: 242Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132443/4499112OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd.Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell