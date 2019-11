Galaxy Digital Capital Management: Oktober 2019 AUM zum Monatsende

Alle Zahlen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.New York, New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital HoldingsLtd. (TSXV: GLXY; Frankfurt: 7LX) hat bekannt gegeben, dass ihrverbundenes Unternehmen, die Galaxy Digital Capital Management LP("GDCM") zum 31. Oktober 2019 vorläufige verwaltete Assets (AssetsUnder Management - AUM) in Höhe von 337,0 Millionen USD gemeldet hat.Verwaltete Assets("AUM", AssetsUnderManagement)(a)(InMillionen)31.10.2019(b) 30.09.2019(b) 31.08.2019(b) 31.07.2019(b)30.06.2019 31.05.2019 30.04.2019 31.03.2019 28.02.2019 31.01.2019 31.12.2018 30.11.2018 31.10.2018Insgesamt: 337,0 USD 336,0 USD 336,8 USD 389,6 USD 393,9 USD 421,6 USD 416,3 USD 417,9 USD 417,6 USD 416,5 USD 423,0 USD 422,8 USD 441,9 USD(a) Die Zahlen bis zum31.12.2018 sindauditiert; alle anderenZahlen sind nichtauditiert. Das AUMbeinhaltet das inClosed-end-Vehikelngebundene Kapital.Änderungen des AUMergeben sich in der Regeldas Ergebnis vonPerformance,Einzahlungen, Abhebungenund bis Juli 2019 ausKapitalverpflichtungen,die zwischen den Vehikelnerfolgten. Wie zuvoroffengelegt, hat GDCM imAugust 2019 den BetriebseinerCash-Management-Strategiefür Dritte eingestellt.(b) VorläufigWeitere Informationen bezüglich GDCM-Fonds erhalten Sie aufunserer Website unter www.galaxydigital.io.Informationen zu Galaxy Digital Capital Management LPGalaxy Digital Capital Management LP, ein bei der SECregistrierter Investmentberater, ist ein diversifiziertesVermögensverwaltungsunternehmen mit einer Spezialisierung auf DigitalAssets und die Branche der Blockchain-Technologie. Das Unternehmenverwaltet Kapital für externe Kunden in drei getrenntenGeschäftsbereichen: Index Fund Management, Blockchain Ecosystem Fundsund Opportunistic Funds. Das multidisziplinäre Team von GalaxyDigital Capital Management verfügt über umfassende Erfahrung in denBereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte,operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Das Unternehmen isteine Tochtergesellschaft der Galaxy Digital Holdings, die von MichaelNovogratz gegründet wurde, einem früheren Principal und ChiefInvestment Officer von Fortress Macro Funds und früherem Partner beiGoldman Sachs.HaftungsausschlussGDCM ist ein verbundenes Unternehmen der Galaxy Digital HoldingsLtd., einer Gesellschaft, die an der TSX Venture Exchange notiertist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihrRegulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX VentureExchange definiert) übernehmen die Verantwortung für dieAngemessenheit oder Richtigkeit dieser Presseveröffentlichung.Für weitere Informationen: Galaxy Digital, Stephen Kurz, Head ofAsset Management, E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel:212.390.9216; Prosek (für Medienanfragen im Auftrag von GalaxyDigital), Mike Geller, Managing Director, E-Mail: mgeller@prosek.com,Tel: 212.279.3115; Ext: 242Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell