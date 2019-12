Galaxy Digital Capital Management: AUM zum Monatsende November 2019

New York (ots/PRNewswire) - - Galaxy Digital Holdings Ltd. (TSXV: GLXY) hatbekanntgegeben, dass ihr verbundenes Unternehmen namens Galaxy Digital CapitalManagement LP ("GDCM") zum 30. November 2019 vorläufige verwalteteVermögenswerte (assets under management/AUM) in Höhe von 360,7 Millionen USDmeldet.Im November 2019 führte GDCM den Galaxy Bitcoin Fund und den GalaxyInstitutional Bitcoin Fund ein (zusammen als "Bitcoin Funds" bezeichnet). BeideFonds sind passiv gemanagte Instrumente, die konzipiert wurden, um die operativeKomplexität der Verwaltung von direkten Bitcoin-Investments zu verringern. DerAnstieg bei den AUM resultiert im Wesentlichen aus Zuflüssen zu den BitcoinFunds.VerwalteteVermögenswerte("AUM")(a)(inMillionen)30.11.19 31.10.19 30.9.19 31.8.19 31.7.19 30.6.19 31.5.19 30.4.1931.3.19 28.2.19 31.1.19 31.12.18 30.11.18(b) (b)Gesamt $ 360,7 $ 337,0 $ 336,0 $ 336,8 $ 389,6 $ 393,9 $ 421,6 $ 416,3$ 417,9 $ 417,6 $ 416,5 $ 423,0 $ 422,8(a) Die Zahlen bis zum31.12.2018 sind geprüft;alle anderen Zahlen sindungeprüft. Die AUMschließen gebundenesKapital in einemgeschlossenenInvestmentinstrumentsowieStartkapitalinvestitionendurchTochtergesellschaftenein. Änderungen der AUMsind im allgemeinenErgebnis von Performance,Einlagen (zu neuen undbestehenden Fonds),Entnahmen und bis Juli2019Kapitalverpflichtungen,die zwischen denInstrumenten erfolgten.Wie zuvor bekanntgegeben,hat GDCM im August 2019die Operationen seinerexternenCash-Management-Strategieeingestellt.(b) VorläufigZusätzliche Informationen über die Fonds von GDCM sind auf unserer Website unterwww.galaxydigital.io zu finden.Informationen zu Galaxy Digital Capital Management LPGalaxy Digital Capital Management LP, ein bei der SEC registrierterInvestmentberater, ist ein diversifiziertes Vermögensverwaltungsunternehmen mitSpezialisierung auf digitale Vermögenswerte und die Branche derBlockchain-Technologie. Das Unternehmen verwaltet Kapital für externe Kunden indrei getrennten Geschäftsbereichen: Index Fund Management, Blockchain EcosystemFunds und Opportunistic Funds. Das multidisziplinäre Team von Galaxy DigitalCapital Management verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen aktivesund passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft undBlockchain-Technologie. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der GalaxyDigital Holdings, die von Michael Novogratz gegründet wurde, einem vormaligenDirektor und Chief Investment Officer von Fortress Macro Funds und früheremPartner bei Goldman Sachs.HaftungsausschlussGDCM ist ein verbundenes Unternehmen der Galaxy Digital Holdings Ltd., einerGesellschaft, die an der TSX Venture Exchange notiert ist. Weder die TSX VentureExchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSXVenture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheitoder Richtigkeit dieser Presseveröffentlichung.Diese Pressemitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zurAbgabe eines Verkaufs- oder Kaufangebots von Wertpapieren in einerGerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderungrechtswidrig wäre, noch soll ein Verkauf von jeglichen Wertpapieren in einerGerichtsbarkeit erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderungoder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß denWertpapiergesetzen dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.Die Aktien der Privatplatzierung der Galaxy Bitcoin Funds und des Galaxy CryptoIndex Fund (die "Fonds") wurden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933("Securities Act") in der jeweils gültigen Fassung oder nach bundesstaatlichenWertpapiergesetzen registriert, und die Aktien werden gemäß einer in Regel506(c) der Verordnung D nach dem Securities Act vorgesehenen Ausnahme von derRegistrierungspflicht und unter Berufung auf entsprechend ähnliche Ausnahmennach geltenden bundesstaatlichen Gesetzen angeboten. Eine Investition in dieAktien der Fonds eignet sich nur für versierte, gut informierte Investoren,wobei die Investoren belegen müssen, dass sie akkreditierte Investoren im Sinneder Definition in Regel 501(a) der Verordnung D des Securities Act sind.Die Wertpapiertransaktionen werden über Galaxy Digital Advisors LLC, einMitglied von FINRA und SIPC, durchgeführt.Alle Zahlen sind in US-Dollar, wenn nicht anders angegeben.Galaxy Digital, Stephen Kurz, Leiter des Asset Management, E-Mail:investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Prosek (fürMedienanfragen im Namen von Galaxy Digital), Mike Geller, Managing Director,E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: 212.279.3115; Durchw.: 242Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132443/4473333OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd.Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell