Galaxy Digital Asset Management: Juni 2021 Monatsende AUM

New York (ots/PRNewswire) - Galaxy Digital Holdings Ltd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219228-1&h=3212184657&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3219228-1%26h%3D936521151%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252F%26a%3DGalaxy%2BDigital%2BHoldings%2BLtd&a=Galaxy+Digital+Holdings+Ltd). (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital") gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Galaxy Digital Asset Management ("GDAM") zum 30. Juni 2021 ein vorläufiges verwaltetes Vermögen von 1.422,6 Mio. US-Dollar gemeldet hat.Verwaltete Vermögenswerte ("AUM")(a) (in Mio.)30.06.20 31.05.20 30.04.20 31.03. 28.02. 31.01. 31.12 30.11 31.10 30.09 31.08 31.07 30.0621(c) 21(c) 21(b) 2021 2021 2021 .2020 .2020 .2020 .2020 .2020 .2020 .2020Tot 1 422,60 1 356,90 1 615,80 1 1 834,70 807,3 572,7 446,3 407,4 404,9 390,5 375,3al $ $ $ 275,00 051,90 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $$ $(a) Alle Zahlen bis zum 31.12.2020 sind geprüft; alle anderen Zahlen sindungeprüft. Die AUM sind inklusive der sub-advised Fonds, der geschlossenenVehikel mit gebundenem Kapital, der Seed-Investitionen von verbundenenUnternehmen und der Dachfondsprodukte im Zusammenhang mit der Übernahme vonVision Hill. Änderungen der AUM sind im Allgemeinen das Ergebnis vonPerformance, Beiträgen, Entnahmen und Akquisitionen.(b) Vorläufig(c) Vorläufige, mit dem Galaxy Vision Hill-Dachfonds verbundene AUM beziehen sichauf den Mittwoch, 31. März 2021.Weitere Informationen zu den Finanzmitteln von GDAM finden Sie auf unserer Website unter https://www.galaxydigital.io/services/asset-management (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219228-1&h=4155027564&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3219228-1%26h%3D3098665703%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252Fservices%252Fasset-management%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.galaxydigital.io%252Fservices%252Fasset-management&a=https%3A%2F%2Fwww.galaxydigital.io%2Fservices%2Fasset-management).Informationen zu Galaxy Digital Asset ManagementGalaxy Digital Asset Management ist ein diversifiziertes Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf die Industrie für digitale Vermögenswerte und Blockkettentechnologie spezialisiert. Im Auftrag seiner externen Kunden verwaltet das Unternehmen Kapital in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern: Galaxy Fund Management und Galaxy Interactive. Das multidisziplinäre Team von GDAM verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen aktives und passives Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Operationen und Blockchain-Technologie. GDAM ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Michael Novogratz, ein ehemaliger Principal und Chief Investment Officer der Fortress Macro Fonds und ehemaliger Partner bei Goldman Sachs.Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX:GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Venture Capital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital ist in den folgenden Geschäftsbereichen tätig: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City, mit Niederlassungen in Chicago, San Francisco, London, Amsterdam, Tokio, Hongkong, auf den Kaiman-Inseln (eingetragener Firmensitz) und in New Jersey. Weitere Informationen über die Geschäfte und Produkte des Unternehmens finden Sie auf www.galaxydigital.io.HaftungsausschlüsseGDAM ist eine Tochtergesellschaft von Galaxy Digital Holdings Ltd., einem an der Toronto Stock Exchange ("TSX") notierten Unternehmen. Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.Alle Zahlen sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.Weitere Informationen über Galaxy Digital Asset Management erhalten Sie bei: Stephen Kurz, Leiter Asset Management, E-Mail: GFM@galaxydigital.io, Tel: 212.390.9216; Für weitere Informationen zu Galaxy Digital (TSX: GLXY), wenden Sie sich bitte an: Elsa Ballard, Leiterin Anlegerbeziehungen, E-Mail: elsa.ballard@galaxydigital.io, Tel.: 212.390.9216; Steven Wald, Leiter Anlegerbeziehungen, E-Mail: steven.wald@galaxydigital.io, Tel.: (212) 390-9216Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell