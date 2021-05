Galaxy Digital Aktie: Das sagt Bitcoin-Bulle Novogratz über die Dogecoin-Rallye!

Galaxy Digital Holdings Ltd (OTC:BRPHF) CEO Mike Novogratz sagte am Mittwoch, dass die aktuelle Dogecoin (DOGE) Rallye ist so etwas wie ein „Mittelfinger“ an das traditionelle Finanzsystem.

Was geschah

Novogratz sagte in CNBCs „Squawk Box“-Programm, dass „es etwas Reines in dem gibt, was Dogecoin getan hat.“

„Es ist ein bisschen wie ein Mittelfinger an das System. Die Leute sind unzufrieden mit dem aktuellen Finanzsystem. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung