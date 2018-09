Galavorstellung von Fabian Kreim/Frank Christian bei der Rallye Polen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Mikolajki/Polen (ots) -- Platz drei in der U28-Wertung: SKODA AUTO Deutschland DuoKreim/Christian hat auf ungewohntem Schotterbelag das Podest imBlick- Packendes FABIA R5-Duell mit Titelkonkurrent Ingram um Platzzwei- Fabian Kreim: "Wir genießen diese Rallye"Dank ihrer bislang besten Leistung auf Schotter haben Fabian Kreim(D) und Frank Christian (D) einen Podestplatz bei der Rallye Polenfest im Visier. Das SKODA AUTO Deutschland Duo liegt vor dem Finaltagdes vorletzten Laufs der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) aufeinem glänzenden dritten Rang in der U28-Klasse und Platz 4 in derGesamtwertung."Wir hatten großen Respekt vor den schnellen Pisten auf dem füruns eher ungewohnten Schotterbelag. Umso zufriedener sind wir mit dembisherigen Ergebnis bei der Rallye Polen. Es braucht Mut, auf denengen Feldwegen hier mit Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Und esmacht riesigen Spaß, mit unserem perfekt funktionierenden SKODA FABIAR5 zu driften. Wir genießen diese Rallye!", kommentiert Fabian Kreim.Der aktuelle Spitzenreiter der U28-Wertung der EM war alsAußenseiter in den vorletzten Lauf der EM-Saison 2018 gegangen.Schließlich ist die Rallye Polen - neben der Rallye Monte Carlo eineder ältesten Rallye-Veranstaltungen der Welt - komplettes Neuland fürihn. Zudem gilt der zweimalige deutsche Champion als ausgewiesenerAsphaltspezialist. Auf Schotter und Sand fehlt Kreim im Gegensatz zurKonkurrenz die Erfahrung, doch der 25-Jährige lernt extrem schnellund hat seinen Fahrstil erfolgreich adaptiert.Nachdem er sich im Vorfeld mit dem Studium von Onboard-Videos desfünfmaligen Weltmeisters Sébastien Ogier (F) und einem eintägigenTest mit Teamchef Raimund Baumschlager als Mentor auf die Rallyevorbereitet hatte, kann er in Polen von Beginn an mit den Bestenseiner Klasse mithalten. Obwohl er am Samstag von einer ungünstigenStartposition am Beginn des Feldes in die Prüfungen gehen muss unddamit quasi als 'Straßenkehrer' unterwegs ist. "Fabian ist hierschneller unterwegs, als es alle erwartet haben. Der Knoten aufSchotter ist geplatzt", lobt der 14-malige österreichischeRallye-Champion Baumschlager, der als Chef des BRR-Einsatzteams fürden FABIA R5 von Kreim/Christian zuständig ist.Am Freitag fährt Kreim in der Auftaktprüfung in der Arena vonMikolajki vor zahlreichen Zuschauern gleich auf Platz drei seinerKlasse. In den acht Prüfungen am Samstag liefert sich der Odenwälderdann ein dramatisches Duell um Zehntelsekunden mit seinem aufSchotter wesentlich erfahreneren Titelkonkurrenten Chris Ingram (GB)um Platz zwei in der U28-Wertung. Am Ende des Tages liegt deramtierende U27-Europameister nach 117,02 Wertungskilometern winzige1,7 Sekunden vor ihm. Klassen-Spitzenreiter ist Nikolay Gryazin(RUS), der schon die letzte EM-Rallye in Tschechien vor Kreimgewonnen hatte. Die Marke SKODA dominiert in Polen: Die fünfToppiloten der U28-Wertung sind durchweg im FABIA R5 unterwegs.Am Sonntag stehen noch einmal 97,90 Kilometer auf sandigen Pistendurch die Wälder der malerischen Masurischen Seenplatte auf dem Plan."Ich bin mir sicher, dass Fabian Kreim und Frank Christian bis zumletzten Moment um das bestmögliche Ergebnis kämpfen werden,schließlich geht es im U28-Titelkampf um jeden Punkt. Unser Duo hatbei der Rallye Polen bislang eine wirklich überragende Leistung aufSchotter und Sand gezeigt", bilanziert Ulrich Bethscheider-Kieser,Leiter Produkt- und Markenkommunikation von SKODA AUTO Deutschland.Die Zahl zur Rallye Polen: 117,60Die Rallye Polen gehört zu den schnellsten Rallyes der Welt. DasSKODA AUTO Deutschland Fabian Kreim und Frank Christian bewältigt die19,60 Kilometer der Prüfung Świętajno 2 auf engenSchotter-Feldwegen in exakt zehn Minuten. Das entspricht einerstolzen Durchschnittsgeschwindigkeit von 117,60 Stundenkilometern.Rallye-Europameisterschaft, Rallye Polen - Zwischenstand in derU28-Wertung: 1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5, 1:01:37,4Std. 2. Ingram/Ross (GB/GB), SKODA FABIA R5, + 1.33,3 Min 3.Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5, + 1.35,0 Min 4.Marczyk/Gospodarczyk (P/P), SKODA FABIA R5, + 1.59,5 Min 5.MareS/HlouSek (CZ/CZ), SKODA FABIA R5, + 2.50,0 MinDie FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TV Samstag, 22.September 2018 22:30 Uhr: Eurosport, Rallye Polen 23:30 Uhr:Eurosport 2, Rallye PolenSonntag, 23. September 201801:00 Uhr: Eurosport, Rallye Polen 14:30 Uhr: Eurosport 2, RallyePolen 23:00 Uhr: Eurosport, Rallye PolenMontag, 24. September 201800:05 Uhr: Eurosport 2, Rallye Polen 01:00 Uhr: Eurosport, RallyePolenDienstag, 25. September 201822:30 Uhr: Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinMittwoch, 26. September 201817:15 Uhr: Eurosport 2, Rallye Polen, ERC-Magazin und Rückblick23:30 Uhr: Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinDonnerstag, 27. September 201813:00 Uhr: Eurosport, Rallye Polen, ERC-MagazinFIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 2018 22.03. - 24.03.2018Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. - 05.05.2018 Rally IslasCanarias (mit U28-Wertung) 01.06. - 03.06.2018 Rallye Akropolis15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern 20.07. - 22.07.2018 Rally di RomaCapitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08. - 26.08.2018 BarumRallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. - 23.09.2018 Rallye Polen(mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2018 Rallye Liepaja/Lettland (mitU28-Wertung)Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell