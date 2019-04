Galaktisches Prank-Video zum 1. April: SodaStream und US-Astronaut Scott Kelly bringen Sprudlerinnovation SodaStreamME auf den Markt

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) -- Neuer Aprilscherz des Wassersprudlerherstellers sorgt für Furore- US-Astronaut bewirbt Produkt zur Nutzung von überschüssigemAtem-CO2"When life gives you gas, make SodaStream" - das ist der Slogan,mit dem Scott Kelly die Produktinnovation SodaStreamME in dem jetztveröffentlichten Prank-Video bewirbt. Für seinen neuestenApril-Fools'-Streich holte sich der weltbekannteWassersprudlerhersteller den berühmten ehemaligen US-Astronauten anBord, der in dem neuen Spot im Infomercial-Stil die revolutionäreFake-Technologie rund um den Sprudler to go vorstellt. Mit der neuenFlasche für unterwegs lässt sich das eigene Getränk im Handumdrehenaufsprudeln, indem man einfach in den SodaStreamME hineinbläst unddie Flüssigkeit so mit Kohlendioxid aus der eigenen Atemluftversetzt. Idee und Konzept des witzigen Spots stammen von SodaStreamund Kreativdirektor Alon Seifert, produziert wurde das Video von derKreativfilmagentur Borax, unter der Regie von Yoram Ever-Hadani.Hier geht's zum Video: https://youtu.be/NCcX6EL9GMY.Der Ingenieur und ehemalige Astronaut Scott Kelly hält den Rekordfür den längsten Weltraumaufenthalt - während einer einzigen Mission- eines NASA-Astronauten. Im Raumanzug präsentiert er der WeltSodaStreamME: eine Sprudlerinnovation für unterwegs, mit der man ganzeinfach sein Getränk mit überschüssigem CO2 aus der eigenen Atemluftversetzen kann und die somit für Menschen, die durch zu viel Atem-CO2häufig aufstoßen müssen, die perfekte Lösung ist. Die Idee für dasFake-Produkt basiert dabei auf realen Untersuchungen zuüberschüssigem Kohlendioxid in der Atemluft im Weltraum - und hatdamit bei allem Spaß sogar einen recht realen Hintergrund.Humor auch im Weltraum ein Muss"Überschüssiges CO2 ist ein echtes Problem im Weltraum undSodaStreamME könnte ein wahrer Lebensretter sein, wenn das Produkttatsächlich existieren würde", erklärt Scott Kelly. "Ich binbegeistert, dass ich für diesen Streich mit SodaStreamzusammenarbeiten darf, denn eine Sache, die ich vom Leben im Weltraumgelernt habe, ist, dass man einen Sinn für Humor haben muss. Ichhoffe, unser Video zaubert jedem, der es sieht, ein Lächeln auf dieLippen", so Kelly, "wenn das der Fall ist, haben wir unsere Missionerfüllt."April Fools' mittlerweile Tradition"Aprilscherze sind mittlerweile zu einer echten Tradition beiSodaStream geworden", sagt Matti Yahav, Chief Marketing Officer beiSodaStream. "Wir haben den diesjährigen Streich auf ein höheres Levelbefördert, indem wir ihn mit wissenschaftlichen Forschungen und miteinem legendären Astronauten verwoben haben, um die Glaubwürdigkeitzu stärken. Leider ist der SodaStreamME jedoch nicht echt und wirkönnen das Problem mit dem CO2-Überschuss im Weltraum nicht lösen,aber mit SodaStream lässt sich definitiv schon jetzt auf KnopfdruckSprudelwasser herstellen und damit ein Beitrag zum Schutz unseresPlaneten leisten", so Yahav. Das Video ist sehr wissenschaftlichaufgebaut und zeigt Kelly in einem Raumschiff weit draußen im All,wie er SodaStreamME nutzt, um aus einer Not - zu häufiges Aufstoßen -eine Tugend zu machen, und sein eigenes Wasser aufsprudelt. Doch dasProdukt ist auch etwas für zu Hause, wie Kelly beim Lesen einesBuches im heimischen Sessel zeigt. Am Ende des Infomercials ist derZuschauer eingeladen, https://www.sodastream.de/sodastreamme/ zubesuchen, wo er Hintergrundinfos über den Streich erfährt - und vonScott Kelly aufgeklärt wird, dass es eigentlich unmöglich ist, imWeltraum zu rülpsen.Über SodaStream:SodaStream® ist eine Marke der SodaStream GmbH mit Sitz inFrankfurt am Main. 1994 brachte das Unternehmen den erstenTrinkwassersprudler in Deutschland auf den Markt. Außer im heimischenMarkt vertreibt der Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiterenLändern. Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalteihre Getränke mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mitspülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen imGetränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinemGebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unteranderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test. Weitere Informationenstehen unter www.sodastream.de undwww.facebook.com/SodaStreamDeutschland zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Pressestern® Public Star®Bierstadter Straße 9 a, 65189 Wiesbaden, GermanyCaroline Wittemann, E-Mail: c.wittemann@public-star.deTel.: +49 611 39539-22 / Fax: +49 611 301995Original-Content von: SodaStream, übermittelt durch news aktuell