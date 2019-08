Unterföhring (ots) -Als "Astronaut" kam, sang und siegte Max Mutzke in der erstenStaffel von "The Masked Singer". Jetzt stürzt sich der Musiker in dasnächste Duell - ganz ohne Maske: Am 21. September kämpft der38-Jährige bei "Schlag den Star" live auf ProSieben gegenSchauspieler und Comedian Teddy Teclebrhan (35). Galaktisch gut:Stimmwunder vs. Verwandlungskünstler. Vollblutmusiker vs.Comedy-Chamäleon. Baden vs. Württemberg. In bis zu 15 Runden tretenMax Mutzke und Teddy Teclebrhan im direkten Duell gegeneinander an.Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, umAlles oder Nichts. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei"Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. AlsMusik-Act u.a. dabei: Mark Forster mit "194 Länder". Produziert wird"Schlag den Star" von Raab TV.Tickets für die Show sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de."Schlag den Star", am Samstag, 21. September, um 20:15 Uhr liveauf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell