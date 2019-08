Unterföhring (ots) -ProSieben schießt mit dem Astronauten Max Mutzke auf neue Höhen!"The Masked Singer" krönt die erste Staffel mit einem glanzvollenFinale und einer himmlischen Quote von 38,5 Prozent Marktanteil(Zuschauer 14-49 Jahre). Galaktische 54,0 Prozent verfolgen live denMoment der Momente, in dem sich der Astronaut in Max Mutzkeverwandelt. Im Gesamtpublikum (ab 3 Jahren) liegt der Marktanteil bei20,0 Prozent. Insgesamt sehen 4,34 Millionen Zuschauer die finaleShow von "The Masked Singer", eine Steigerung von 1,18 Millionen zurVorwoche (3,16 Millionen). Das Star- und Lifestyle-Magazin "red."begeistert im Anschluss und steigert seinen Jahresbestwert um 8,7Prozente auf herausragende 28,2 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).ProSieben ist mit sensationellen 22,5 Prozent Marktführer amDonnerstag. "Das Finale war der krönende und perfekte Abschluss.Alleine schon das Opening, das mir hinter der Bühne Gänsehautbereitet hat. Es war so toll, alle zehn Masken nochmal zu sehen undlive zu hören - da wusste ich, das kann nur ein großartiger Abendwerden", schwärmt Moderator Matthias Opdenhövel nach der Show, dievon EndemolShine Germany produziert wird.Astronaut Max Mutzke gewinnt "The Masked Singer"Kollektive Gänsehaut: Der Astronaut verzaubert die Zuschauer mitseiner unglaublichen Stimme seit dem Start von "The Masked Singer",bekommt im Finale die meisten Stimmen und gewinnt die erste Staffelder ProSieben-Erfolgsshow. Unter dem Helm im Glitzer-Raumanzug stecktSänger Max Mutzke! In einem enthüllungsreichen Finale erhält er nachdrei Gesangsrunden den größten Zuspruch und darf als letzterUndercover-Sänger seine Maske abnehmen: "Ihr könnt euch gar nichtvorstellen, wie secret wir gelebt haben! Selbst ein Großteil meinerFamilie weiß es tatsächlich bis heute nicht. Ich habe sechs Wochenlang keine SMS mit Fragen nach der Show beantwortet, um nicht zulügen."Zuvor wurden bereits der Kudu Daniel Aminati, das Monster SusiKentikian, der Engel Bülent Ceylan und der Grashüpfer Gil Ofarimenthüllt. Komiker Bülent Ceylan sagt lachend: "Wisst ihr, wie schlimmdas ist, wenn man bei diesen Metal-Songs nicht headbangen kann?! Dashat so einen Spaß gemacht!" Boxerin Susi Kentikian will sich garnicht von ihrer Maske trennen: "Ich habe das Monster von Anfang angeliebt. Das bin ich: tollpatschig, spielfreudig - das war allesecht." Moderator Daniel Aminati gibt immer Vollgas: "Wenn ich auf dieBühne gehe, muss ich sie zum Rauchen bringen. Deshalb habe ichhäufiger unter der Maske keine Luft bekommen, aber gedacht,scheißegal, die Party geht weiter." Und Gil Ofarim findet: "ImDeutschen TV gibt es so viel Langeweile. Aber so etwas wie 'TheMasked Singer' gibt es ganz selten. Danke, dass ich dabei sein durfteund danke an das großartige Team hinter der Bühne!" Missionerfolgreich abgeschlossen - over and out.Folge verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen gibt es jederzeit aufJoyn nachzusehen und sixx zeigt die aktuelle Ausgabe immer direkteinen Tag nach der Ausstrahlung, freitags, um 20:15 Uhr.Das Spiel geht weiter!"The Masked Singer"-Fans dürfen sich schon jetzt freuen: 2020 schicktProSieben die Gesangs-Quiz-Show in eine neue Runde - mit neuen Maskenund neuen Stars, für neuen Rätselspaß.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unterhttp://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 02.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell