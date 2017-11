Galaempfang mit Spitzenvertretern der Regierung in Mauritius, um Alparis viertes Jahr in der Region zu feiern

Ebene, Mauritius (ots/PRNewswire) -Ein Galaempfang wurde am 27 Oktober 2017 in Ebene, derGeschäftshauptstadt von Mauritius abgehalten, um das 4. Jahr vonAlparis Präsenz in der Region zu feiern. Der vom Unternehmenausgerichtete Empfang wurde von Mauritius' Premierminister, demehrenwerten Pravind Kumar Jugnauth und anderen Regierungsvertreternbesucht. Der Abend wurde mit einer Rede des Eigentümers derinternationalen Marke Alpari, Andrey Dashin, eröffnet, der diewichtige Rolle betonte, die Mauritius bei der Entwicklung desUnternehmens spielte.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/596712/Alpari_Andrey_Dashin_with_Prime_Minister.jpg )"Mauritius mit seiner flexiblen und progressiven Legislativebietet günstige Bedingungen für die Unternehmensführung. DieTransparenz der staatlichen Aufsichtsbehörden und ihrUnternehmensansatz schaffen ein positives Geschäftsklima für Alpariund andere internationale Unternehmen und legen die Basis fürlangfristige Zusammenarbeit. Alpari beabsichtigt, seine erfolgreicheEntwicklung auf den globalen Märkten weiterzuführen und weiter dazubeizutragen, Mauritius als ein internationales Finanzzentrum zuetablieren", merkte Andrey Dashin an.Pravind Jugnauth, Premierminister von Mauritius, betonte, dass dieAnwesenheit von solchen Spitzenspielern auf dem international Marktwie Alpari Beweis für das hohe Vertrauen in Mauritius sei. DieRegierung ist stets bestrebt, das Unternehmensklima und dieregulatorischen Rahmenbedingungen des Landes, besonders auf demFinanzsektor, zu verbessern, was zweifellos ausländische Unternehmenfür das Land einnimmt. Jugnauth drückte darüber hinaus die Hoffnungaus, dass sich die Zusammenarbeit seiner Regierung mit Alpariweiterentwickeln wird. Heute hat Mauritius das Potential, einanerkanntes Finanzzentrum zu werden.Über AlpariAndrey Dashin, letztendlicher Eigentümer (Ultimate BeneficialOwner, UBO), arbeitet seit fast 20 Jahren im Devisenhandel. Alpariist mittlerweile mit seinen Produkten, Dienstleistungen undHandelsmarken eine einflussreiche und global vernetzte Marke undgehört heute zu den renommiertesten Unternehmen in der Finanzbranche.Alpari bedient über eine Million Kunden aus 150 Ländern in der ganzenWelt und unterhält weltweit 80 Büros. Alpari erzielte im Jahr 2016einen aggregierten Handelsumsatz von mehr als 1 Billion Dollar.Pressekontakt:Andrei Loboda; Tel.: +7-495-721-5959Original-Content von: Alpari, übermittelt durch news aktuell