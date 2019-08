Gala-Nacht der Boote und Oldtimer: Das Beste aus zwei Welten (FOTO)

Berlin (ots) -BOOT & FUN BERLIN und MOTORWORLD Classics Berlin finden erstmalsparallel statt und laden zu einer aufregenden Zeitreise einVom 20. bis zum 24. November 2019 finden die BOOT & FUN BERLIN unddie MOTORWORLD Classics Berlin erstmals parallel in den BerlinerMessehallen unter dem Funkturm statt und bietet Besuchern eineeinzigartige Multimesse. Mit dem gemeinsamen Eröffnungsevent amMittwoch, 20. November 2019 ab 18 Uhr gibt es ein ganz besonderesHighlight direkt zu Beginn der Messen. Unter dem Motto "BabylonBerlin" tauchen Besucher auf der Gala-Nacht der Boote und Oldtimer indas Berlin der 1920er Jahre ein.Zwischen Oldtimern, Youngtimern, klassischen Motorrädern, Yachten,Booten, muskelbetriebenem Wassersport, Retro-Spielzeug, Mode undAccessoires nehmen Feuerspucker, Künstler sowie Musiker die Besuchermit in das ungezähmte Berlin vor 100 Jahren. Es entsteht einemagische Welt mit faszinierenden Bars und schummrigen Cabarets wie inder TV Serie "Babylon Berlin". Passend zum Thema sind das Messeteamsowie zahlreiche Aussteller nostalgisch gekleidet. Wer als Besucheran diesem Abend im Retro-Look erscheint, erhält zur Begrüßung einGlas Sekt.Von den Wurzeln der Mobilität in die GegenwartAuch an den vier Messetagen nehmen die Oldtimer-Messe und dieBoots- und Freizeitmesse das Publikum mit auf eine Zeitreise undbieten eine beispiellose Kombination. So ist die fünfte Ausgabe derMotorworld Classics Berlin viel mehr als eine Autoschau mit Exponatenvergangener Zeiten. Mit dem einzigartigen Ambiente der imposantenhistorischen Hallen im nördlichen Teil der Messe Berlin, mitSchuhputzern, Barbieren und Walking-Acts, die mit Jazz und Swingunterhalten, ist sie vielmehr ein Lifestyle-Event und ein Ausflug indie Vergangenheit.Passend zum Look and Feel der Motorworld Classics Berlin bildetden Übergang zur BOOT & FUN BERLIN dann die Klassikerhalle der Boots-und Freizeitmesse. Zu sehen gibt es in dieser eine einzigartigeSammlung von Bootsklassikern aus Holz, Chrom und genietetem Stahl wieRiva und Boesch sowie von längst vergessenen Werften wie Engelbrechtoder Beelitz. Von hier aus gelangen die Besucher in die modernen undlichtdurchfluteten Hallen im südlichen Teil der Messe Berlin, indenen die maritime Mobilität der Gegenwart angesiedelt ist. Erstmaligwerden die hochwertigen Yachten berühmter Werften wie Beneteau,Cranchi, Delphia, Greenline, Jeanneau und Prestige in der neuenMessehalle Hub27 ausgestellt. Damit spiegelt sich die Zeitreise auchin der Architektur der Ausstellungshallen wider. Ergänzt wird dasumfangreiche Angebot an verschiedenen Booten durch die BereicheAngelWelt, Wassersport, Ausrüstung und Zubehör sowie AUTOTAGE BERLINund Camping & Caravan in zehn weiteren Hallen.Ein Ticket für das Beste aus zwei WeltenMit nur einem Ticket können die Besucher beide Messen erleben. Aufder Motorworld Classics Berlin trifft das Publikum auf nationale undinternationale Automobilhersteller mit historischen Wurzeln,Top-Händler, Technik-Spezialisten, zahlreiche engagierte Clubs undPrivatleute mit ihren automobilen Schätzen. Die Liebhaber vonZweirädern dürfen sich auch 2019 wieder auf besondereMotorrad-Highlights freuen, und der beliebte Teilemarkt, auf demErsatzteile, Zubehör und Automobilia angeboten werden, findetebenfalls wieder statt. Darüber hinaus gibt es Sonderschauen zu denThemen Berliner Automobilbau, Motorsport, US-Cars & Lifestyle sowieviel Programm.Die BOOT & FUN BERLIN präsentiert im Zentrum von Europas größtemBinnen- und Wassersportrevier eine beeindruckende Marken- undModellvielfallt. Das Spektrum reicht vom modernen Motorboot überspektakuläre Segelyachten bis hin zu eindrucksvollen Hausbooten.Wassersportbegeisterte lassen hier das Ende der Saison ausklingen undinformieren sich gleichzeitig über die neuesten Trends der kommendenSaison sowie angesagte Wassersportarten. Vom Wakeboarding, Tauchen,Fliegenfischen, SUP-Yoga oder Kajak und Kanu fahren, ist auf derMesse alles live mitzuerleben.Öffnungszeiten:Gala-Nacht der Boote und OldtimerMi., 20. November 2019: ab 18.00 UhrBOOT & FUN BERLIN und MOTORWORLD Classics BerlinDo., 21. bis So., 24. November 2019: 10.00 bis 18.00 UhrEintrittspreise (Ticket gilt für beide Messen):Gala-Nacht der Boote und Oldtimer (inkl. Tagesticket) 30,00 EuroTageskarte 16,00 EuroTageskarte ermäßigt 7,00 Euro2-Tageskarten 20,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 25,00 EuroVIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig am Mittwoch,VIP-ParkplatzWeitere Informationen:www.motorworld-classics.dewww.boot-berlin.dePressekontakt:Christina ThomasPR ManagerinT: +4930 3038-2342christina.thomas@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell