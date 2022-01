Gainsight erwirbt den führenden Anbieter von Community-Software inSided

San Francisco (ots/PRNewswire) -Schafft die einzige Lösung, die gemeinschafts- und produktgesteuertes Wachstum zur Erwirtschaftung von Nettoeinnahmen in großem Umfang unterstütztGainsight, das Unternehmen für Kundenerfolg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3407110-1&h=2530249248&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3407110-1%26h%3D3053794661%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253DuMVhl6FeTkukv5V7J5xrlnsQmef8B1s5RgiTTvjtiqfiswOok3sGiOtsZSCKf1o4phu1BjLOHmM_Mj6KHSiYPb8ItETk0oHhuQUaKldZB5k%253D%26a%3Dcustomer%2Bsuccess%2Bcompany&a=Unternehmen+f%C3%BCr+Kundenerfolg), gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von inSide, einem in Amsterdam ansässigen Privatunternehmen, unterzeichnet hat.InSided ist eine führende Community-Plattform für den Kundenerfolg, die speziell entwickelt wurde, um die Kraft von Communities zu nutzen, um das Engagement und die Produktakzeptanz zu fördern, die Kundenbindung zu erhöhen und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Plattform wird von Hunderten von Unternehmen genutzt, darunter Gainsight, Gong, Productboard, Hopin, Sprout Social und Zapier.Die Ergänzung des bestehenden Produktportfolios von Gainsight durch inSided schafft eine marktführende Lösung, die die digitalen Produkte eines Unternehmens, die kundenorientierten Teams und die Kunden-Communities über die gesamte Customer Journey hinweg miteinander verbinden kann.„Jedes Technologieunternehmen möchte die Nettoumsatzbindung (NRR), den wichtigsten Faktor für den Wert des Unternehmens und der Aktionäre, erhöhen", so Nick Mehta, CEO von Gainsight. „Aber dies in einer skalierbaren Art und Weise zu erreichen, ist die Herausforderung Nr. 1 für die Führungskräfte. In unserer Umfrage bei Kunden war die wichtigste Strategie zur Skalierung die Nutzung von Communities, um Nutzer direkt in den Kundenerfolgsprozess einzubinden und Kunden mit Gleichgesinnten zu verbinden. Wir freuen uns, dass die Aufnahme von inSided in unser Portfolio es den Kunden von Gainsight ermöglicht, den digitalen Kundenerfolg über Community-, Produkt- und kundengesteuerte Wachstumsinitiativen zu skalieren."„Im nächsten Jahrzehnt wird ein neuer Technologiestapel entstehen, der darauf ausgelegt ist, die NRR zu steigern", so Robin van Lieshout, Gründer und CEO von inSided. „InSided hat die Communities für das Zeitalter des Kundenerfolgs neu konzipiert. Durch den Zusammenschluss mit Gainsight haben wir uns in die beste Position gebracht, um Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, digitale Technologien zu nutzen, um alle Aspekte des Customer Journey voranzutreiben und die NRR in großem Umfang positiv zu beeinflussen."Ein ganzheitlicher Ansatz zur digitalen Skalierung der Nettoumsatzbindung Seit 2013 verwenden die Kundenerfolgsteams Gainsight CS, um proaktiv und skalierbar auf Kundenrisiken und -chancen einzugehen, was wiederum die Kundenbindung und -expansion fördert.Im Jahr 2018 erweiterte Gainsight sein Portfolio mit Gainsight PX, das es Produkt- und Kundenteams ermöglicht, Produktanalysen und personalisiertes In-App-Kundenengagement zu nutzen, um produktgesteuertes Wachstum zu fördern.Mit dieser jüngsten Akquisition haben die Kunden von Gainsight den einzigartigen Vorteil, die bestehende Suite mit einem Kunden-Community-Hub zu erweitern, der alle Inhalte und das Engagement für Endbenutzer auf einer einzigen Plattform zentralisiert.Gemeinschaften als Multiplikator für Kunden- und Unternehmensergebnisse Laut dem „Gartner-Marktführer 2021 für B2B-Community-Plattformen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3407110-1&h=1991118556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3407110-1%26h%3D522322619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F4004093%26a%3D2021%2BGartner%2BMarket%2BGuide%2Bfor%2BB2B%2BCommunity%2BPlatforms&a=Gartner-Marktf%C3%BChrer+2021+f%C3%BCr+B2B-Community-Plattformen)1" sind Online-Communities zu einer integralen - und nicht zu einer optionalen - Investition geworden, die durch den Wechsel zu Abonnementmodellen und die Notwendigkeit für Unternehmen, die Kundenakzeptanz zu beschleunigen, angetrieben wird. Communities werden zunehmend nicht mehr als Support-Kanal, sondern als Plattform für das Kundenengagement gesehen, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial in diesem Markt hindeutet.Dieses so genannte gemeinschaftsgetragene Wachstum wird inzwischen von vielen Unternehmen als Multiplikator zusätzlich zu bestehenden Modellen wie dem kunden- und produktgetragenen Wachstum eingesetzt.„Unsere Kunden haben inSided eingesetzt, um Online-Community-Erfahrungen zu personalisieren und höhere NPS-, Retentions- und Expansionsraten zu erzielen", so van Lieshout. „Wir freuen uns darauf, dem marktführenden Unternehmen für Kundenerfolg beizutreten und Kunden-Communities und Kundenstimmen noch stärker in die Arbeitsabläufe für Kundenerfolg und Produktakzeptanz zu integrieren. Die Kombination von Gainsight und inSided macht skalierbares NRR-Wachstum für jedes Unternehmen weltweit möglich."Unternehmen haben nun die Möglichkeit, gemeinschaftsbasiertes Wachstum als Multiplikator zu nutzen, um bessere Kundenergebnisse zu erzielen und die NRR zu erhöhen:- Vereinfachung der Art und Weise, wie Kunden mit Unternehmen in allen Phasen ihrer Reise in Kontakt treten.- Ansprechen aller Kunden, ohne die Kosten für den Kundenerfolg exponentiell zu erhöhen.- Kombinieren von Community-Aktivität, Produktnutzung und CSM-Input zur Vorhersage von Erneuerungen.- Verbinden von E-Mail, In-App-Kommunikation, CSM-Outreach und Community-Interaktion.- Zusammenarbeiten ermöglichen an Erfolgsplänen, Playbooks und mehr über einen Kunden-Hub.„Bei Gong ist unser Kundenstamm in den letzten drei Jahren exponentiell gewachsen", sagt Eran Aloni, Chief Customer Officer von Gong. „In dieser Phase des starken Wachstums haben Gainsight CS und die Community-Plattform von inSided entscheidend dazu beigetragen, dass wir qualitativ hochwertige Kundeninteraktionen in großem Umfang liefern und die Nettoumsatzbindung unserer Kundenbasis optimieren konnten. Wir freuen uns, dass diese beiden Unternehmen ihre Kräfte bündeln, um den Kunden einen noch größeren gemeinsamen Nutzen zu bieten."ÜBER GAINSIGHT Die innovative Technologie von Gainsight hilft Unternehmen dabei, die Produktakzeptanz zu erhöhen und die Abwanderung zu verhindern, indem sie gefährdete Kunden identifiziert, systematische Prozesse zur Entschärfung von Problemen einrichtet und die Engagementbemühungen effizient steigert. Die Plattform von Gainsight bietet eine leistungsstarke Reihe von Lösungen, die sich auf Kundenerfolg, Produkterfahrung und Community-Engagement konzentrieren und es Unternehmen ermöglichen, den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Erfahren Sieunter www.gainsight.com mehr darüber, in welcher Form führende Unternehmen wie GE Digital, SAP Concur und Box Gainsight nutzen.ÜBER INSIDED InSided ist die einzige Kundenerfolgs-Community-Plattform für Software-as-a-Service und abonnementbasierte Unternehmen. Die Plattform wird von Hunderten von Unternehmen genutzt, um die Produktakzeptanz zu steigern, die Kundenbindung zu erhöhen und eine dauerhafte Kundenbindung aufzubauen. Durch eine Kombination aus Kunden-Community, Wissensdatenbank und Produkt-Feedback-Funktionen erleichtert inSided das Engagement, die Diskussion und die Ideenfindung der Kunden. Mit Integrationen wie Zendesk, Skilljar, Salesforce, Mixpanel und Gainsight können Sie inSided mit dem Rest Ihres Technologie-Stacks verbinden und eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden erstellen. InSided wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam sowie ein Büro in New York, das Kunden wie Gong, Gainsight und Zapier betreut. Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. 