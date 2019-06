Gaia: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Suez":

An der Börse NASDAQ GM notiert die Aktie Gaia am 14.06.2019, 09:13 Uhr, mit dem Kurs von 7,41 USD. Die Aktie der Gaia wird dem Segment "Internet Einzelhandel" zugeordnet.

Die Aussichten für Gaia haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Gaia. Es gab insgesamt drei positive und ein negative Tage. An neun Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Gaia daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Gaia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Gaia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -63,52 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 12,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -76,02 Prozent im Branchenvergleich für Gaia bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,27 Prozent im letzten Jahr. Gaia lag 77,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Gaia erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gaia vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (23 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 210,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 7,41 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Gaia erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.