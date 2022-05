Gaia Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Gaia, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 00:38 Uhr) mit 5.02 USD sehr stark im Plus (+2.45 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Gaia haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Gaia wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gaia vor. Das Kursziel für die Aktie der Gaia liegt im Mittel wiederum bei 15,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 4,9 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 219,73 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Gaia insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gaia. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50,88 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Gaia momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Gaia auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,68). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Gaia wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Gaia. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Gaia daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Gaia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.