Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff - Auf ins neue Gartenjahr

Meran (ots) - Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff in Meran,Südtirol haben in der Gartensaison 2017 einiges zu bieten: Eineinternationale Fotoausstellung mit Gartenimpressionen aus aller Welt,die Sonderausstellung des Touriseums "Auf die Pässe, fertig, los!"und ein breites Angebot an Gartenführungen.Ab dem 1. April 2017 blühen in den Gärten wieder hunderttausendeTulpen, Hyazinthen, Kaiserkronen und Vergissmeinnicht um die Wette.Von den ersten Frühjahrsboten im April bis zur Blätterfärbung imspäten Herbst reiht sich Blühhöhepunkt an Blühhöhepunkt, beinahewöchentlich bieten sich neue Garteneindrücke.Das beliebteste Ausflugsziel Südtirols erstreckt sich auf einerFläche von zwölf Hektar in Form eines natürlichen Amphitheaters übereinen Höhenunterschied von 100 Metern. In über 80 Gartenlandschaftengedeihen verschiedenste Pflanzen aus aller Welt. VielfältigeThemengärten, zahlreiche Erlebnisstationen und Künstlerpavillonsmachen aus den mehrfach ausgezeichneten Gärten eine Erlebnisweltzwischen Natur, Kultur und Kunst.Inmitten der Gärten thront Schloss Trauttmansdorff, das KaiserinElisabeth, Sissi, bereits als Rückzugs- und Erholungsort diente.Heute beherbergt es das Touriseum, Südtirols Landesmuseum fürTourismus, welches 200 Jahre alpine Tourismusgeschichte erzählt.Gartenhighlights 2017Internationale Garten-FotoausstellungDer botanische Garten von Meran ist 2017 Ausstellungsort desrenommierten Fotowettbewerbs "International Garden Photographer ofthe Year" aus London. 50 Gartenimpressionen aus aller Welt können imgesamten Gartenareal der Gärten entdeckt werden.Ausstellung im Touriseum: Auf die Pässe, fertig, los!Das Touriseum im Schloss Trauttmansdorff widmet seineSonderausstellung den Alpenpässen und ihrer Faszination. Der Parcourshinauf zum Schlosshof wird als Passstraße inszeniert - mit Kehren,Steigungen und Aussichtspunkten.GartenführungenWelche Verbindung besteht zwischen einem Lippenstift und einemFeigenkaktus? Wie schnell wächst ein Bambusbaum? Das und vieles mehrerfahren die Besucherinnen und Besucher bei einer Führung durch dieGärten.