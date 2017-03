--------------------------------------------------------------Zum Handbuchhttp://ots.de/wvQMg--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Broschüre enthält Handlungsempfehlungen und zeigtauf, wie auf lokaler Ebene die biologische Vielfalt geschützt werdenkannUnsere Erde ist nicht endlos belastbar. Der Klimawandel,Wasserknappheit, Artensterben sowie der Verlust der biologischenVielfalt sind ernst zu nehmende Alarmsignale hierfür. Diesennegativen Entwicklungen kann auch auf lokaler Ebene mit nachhaltigenHandlungsweisen entgegengewirkt werden. Dieser Leitgedanke ist Basisdes Handbuchs "Gärten für die Zukunft", das die Deutsche Umwelthilfe(DUH) veröffentlicht. Es zeigt auf, in welcher Wechselwirkungmenschliches Handeln und ökologische Prozesse stehen und wie mitnachhaltigen Gärten die Belastungsgrenzen unseren Planeten beachtetund geschützt werden können."Die Gärten der Zukunft respektieren die Belastungsgrenzen unseresPlaneten. Wir haben bereits heute einen Stickstoffüberschuss in Bödenund Gewässern, der das natürliche Gleichgewicht durcheinanderwirbelt. Dürren stellen Landwirte vor große Herausforderungen undwarme Winter verändern das Verhalten von Zugvögeln und anderenTieren. Auf lokaler Ebene kann jeder einen wichtigen Beitrag zumUmweltschutz leisten und damit im Kleinen diesen bedenklichenTendenzen entgegenwirken", sagt Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH.Gärten sind ein idealer Anknüpfungspunkt, um Natur zu erfahren, zuverstehen, wie sich Handeln auf die Umwelt auswirkt und wie wichtigder Erhalt unserer biologischen Vielfalt ist. Daher sei es umsoerfreulicher, dass Gärtnern wieder im Trend liegt und Städte durchlokale Projekte grüner werden, getreu dem Motto "die Stadt ist unserGarten", so Müller-Kraenner.Wer seinen Garten nachhaltig anlegen möchte, findet im Handbuchwertvolle Informationen und Tipps. Es zeigt auf, wie derWasserverbrauch gesenkt werden kann, welche Alternative es zukünstlichem Stickstoffdünger gibt oder warum Kompost wertvoll ist.Außerdem lüftet es das Geheimnis des Mulchens, gibt Bauanleitungenfür Hochbeete, enthält Rezepte für Samenbomben und erklärt, wie manmit der Ernährung einen Beitrag zum Schutz der Natur leisten kann.Das Handbuch kann über die Mailadresse info@duh.de bestellt werden.Die Publikation ist Teil des Projekts "Gärten für die Zukunft" derDUH, welches Ende März 2017 abgeschlossen wird. Unterstützt wurde dasProjekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), derNiedersächsischen Bingo Umweltstiftung, der Arconic Foundation sowieder Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des LandesSachsen-Anhalt. So bekräftigt Dr. Heinrich Bottermann,Generalsekretär der DBU: "Es ist dringend notwendig, sich diewichtige Funktion des Bodens als Lebensgrundlage und auch alsLebensraum bewusst zu machen, sei es als Acker oder als naturnahangelegter Garten. Das nun erschienene Handbuch lädt ein, den Werteines Gartens wahrzunehmen und ihn nachhaltig so zu gestalten, dasser sich dem Klimawandel anpasst. Das können wir nur befürworten."Weitere Informationen:Weitere Informationen sowie das Handbuch zum Download finden Sieunter: http://www.duh.de/gaerten_zukunft/Die Broschüre "Gärten für die Zukunft" können Sie in gedruckterForm bestellen unter: info@duh.deKontakt DUH:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deUlrich Stöcker, Leiter Naturschutz030 2400867-13, stoecker@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.deKontakt Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU):Franz-Georg Elpers, Pressesprecher DBU0541 9633-521, presse@dbu.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell