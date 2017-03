Gärten fest in Frauenhand - Umfrage: Blumen und Pflanzen sind nach Ansicht der Deutschen vor allem etwas für Frauen - Jede Vierte sieht Gärtnern als ihr liebstes Hobby

Baierbrunn (ots) - Gärten in Deutschland verdanken ihre Hege undPflege offenbar vor allem den Frauen. Mehr als jeder Dritte (38,3 %)ist bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag desApothekenmagazins "Senioren Ratgeber" der Ansicht, sich um Blumen undPflanzen zu kümmern sei vor allem etwas für Frauen. Vor allem Männersind dieser Meinung (43,8 %; Frauen: 33,0 %). Und tatsächlich gebenauch deutlich mehr Frauen (42,0 %) als Männer (20,9 %) an, einegewisse Begabung im Umgang mit Blumen und Pflanzen, also den "GrünenDaumen" zu haben. Jede Vierte (25,7 %) sagt, Gärtnern sei ihrliebstes Hobby. Bei den Männern ist dies nur jeder Siebte (13,9 %).Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins"Senioren Ratgeber", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnbergbei 1.992 Personen ab 14 Jahren, darunter 1.016 Frauen und 976Männer.Dieser Text ist nur mit Quellenangabe "Senioren Ratgeber" zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell