Gärten im Klösterreich: Faszination der Schöpfung - BILD

Begegnung in Klostergärten: Orte der Ruhe und EinkehrStraß im Straßertale (ots) - Klostergärten gehören zu denwertvollen Räumen der Ordensgemeinschaften. In ihnen spiegelt sichdie Faszination der Schöpfung wider. Es sind inspirierende Orte derRuhe und inneren Einkehr - und es sind Orte, an denen sich das altebotanische Wissen vieler Ordensgemeinschaften eindrucksvollentfaltet. Von Heilkräutergarten, historischen Bibelpflanzen,religiösen Motivgärten, Benediktus- und Hildegardwegen bis hin zuGärten mit Obstraritäten und Orangerien - in Klostergärten gedeihteine unvergleichliche Gartenkultur. Eine schöpferische Vielfalt, diedank zahlreicher Kurs- und Seminarangebote für die Gäste auchpraktisch erfahrbar wird.Gemeinsam mit 24 österreichischen sowie mitteleuropäischenKlöstern und Stiften öffnet der Verein [Klösterreich](http://www.kloesterreich.at/natur-im-klostergarten/) die Tore zu denvielfältigen Lebenswelten christlicher Ordensgemeinschaften. Es sindTore, durch welche Gäste Zugang zu den spirituellen und kulturellenSchätzen dieser Gemeinschaften finden können. In Österreich laden dieKlöster Altenburg, Geras, Göttweig, Klosterneuburg, Kremsmünster mitder diesjährigen [OÖ. Landesgartenschau zum Thema "Dreiklang derGärten"] (https://www.kremsmuenster2017.at/), Marienschwestern vomKarmel in Oberösterreich, Melk, St. Lambrecht, St. Paul im Lavanttal,Seitenstetten und Zwettl in ihre Klostergärten (auch inZusammenarbeit mit der [Initiative "Natur im Garten" des LandesNiederösterreich] (http://www.naturimgarten.at/noe-gartentelefon))und Stiftsparks ein, in Ungarn die Erzabtei Pannonhalma und in Bayerndie Abtei Waldsassen.Zur "Langen Nacht der Klostergärten" (Vollmondnacht) laden am 9.Juni 2017 das Stift Geras (Klösterlicher Kräutergarten bei Nacht),Marienschwestern vom Karmel im Kurhaus Bad Mühllacken(Vollmondkräuterzauber) und das Stift Lilienfeld ein. Am 9. Juli 2017empfangen das Stift Altenburg, die Marienschwestern vom Karmel imKurhaus Bad Mühllacken (Vollmondkräuterwanderung) und das KlosterWernberg ihre Gäste. Am 7. August 2017 freuen sich dieMarienschwestern vom Karmel im Kurhaus Bad Mühllacken(Vollmondkräuterwanderung), Stift Seitenstetten (Picknick imHistorischen Hofgarten), Kloster Wernberg und das Stift Zwettl(Nächtliches Konzert im Kreuzgang) über zahlreiche Besucher und am14. August 2017 lädt das Stift St. Lambrecht zur "Langen Nacht imStiftsgarten" ein.Nähere Informationen zu den "Klostergärten im Klösterreich" erhältman kostenlos bei der Klösterreich-Geschäftsstelle, c/o ITA HermannPaschinger, Straßfeld 333, 3491 Straß im Straßertale, AUSTRIA, Tel.+43 (0)2735 5535-0, info@kloesterreich.at,[www.kloesterreich.at/natur-im-klostergarten](http://www.kloesterreich.at/natur-im-klostergarten),[www.facebook.com/kloesterreich](http://www.facebook.com/kloesterreich).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:KlösterreichITA Hermann PaschingerTel.: +43 2735 5535-0info@kloesterreich.atwww.kloesterreich.athttp://www.facebook.com/kloesterreichDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6395/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Kl?sterreich, übermittelt durch news aktuell