Unterföhring (ots) -- Print-, DOOH-, OOH-, Online- und Digital-Maßnahmen sowieSocial-Media-Adaptionen sorgen crossmedial für hohe Aufmerksamkeit- Arianna Saita, Sky Deutschland: "Die Marketingkampagne bringt aufden Punkt, was 'X Factor' ausmacht"- Musik-Entertainment-Show "X Factor" ab 27. August exklusiv auf Sky1 und Sky TicketUnterföhring, 20. August 2018 - Ab sofort bewirbt Sky den Start von"X Factor", einer der weltweit erfolgreichstenMusik-Entertainment-Shows mit der emotionalisierenden Headline"Gänsehaut für die Ohren". Die von Sky Creative konzipierteMarketingkampagne startet heute umfangreich und wirbt in Deutschlandund Österreich crossmedial für die am 27. August exklusiv auf Skystartende Show.Die KampagneDie Marketingkampagne fokussiert stark die digitalen Kanäle undbedient sich dabei spielerisch dem zentralen Leitmotiv: "Gänsehautfür die Ohren". Zum Auftakt von "X Factor" prägen die Kampagne nebenklassischen überregionalen Print-, Digital- und D/OOH-Schaltungenauch Content-Marketing-Maßnahmen rund um das Thema "Wer hat das Zeugzum Weltstar?" auf Online-Video-Plattformen und via Social Media. ImMittelpunkt der Maßnahmen stehen zunächst die Juroren und ihre Suchenach dem Top-Talent. Im Verlauf der Ausstrahlungen wird sichzunehmend auf die Kandidaten fokussiert. Dabei werden verschiedene,kreative Elemente zu den Auditions, Chair Challenges und Live Showskonzipiert, welche die unterschiedlichen Phasen der Show interaktivund immer wieder mit neuen Elementen begleiten. Darunter etwa einJuroren-Persönlichkeitstest oder ein Instagram-Story-Live-Event mitIggy von Lions Head.Arianna Saita, Senior Vice President Marketing bei Sky Deutschland:"Mit 'X Factor' starten wir unsere erste große eigenproduzierteMusik-Entertainment-Show. Die dazugehörige Marketingkampagne bringtauf den Punkt, was 'X Factor' ausmacht: Spannung, Emotion, einehochwertige Produktion und eine persönlichkeitsstarke Jury auf derSuche nach echten Weltstars."Hintergrund der Kampagne- Kampagnenidee und Konzeption stammen von Sky Creative- Produktion: Sky Creative- Media Agentur: Mediacom- Social Media: Sky, Upljft, Ufa XExklusiv auf Sky 1 oder mit Sky Ticket können Sky Kunden ab 27.August die Juroren Jennifer Weist, Thomas Anders, Sido und Lions Headalias Iggy auf der Suche nach den Musikstars von morgen begleiten.Weitere Informationen zur Show unter http://www.sky.de/xfactorÜber "X Factor":Bei "X Factor" treten die talentiertesten Musiker Deutschlands invier Kategorien gegeneinander an und versuchen die prominente Juryund das Publikum von sich zu überzeugen. Dabei erhalten nicht nurweibliche und männliche Solokünstler jeder Altersgruppe, sondern auchDuette und Bands die Chance auf eine musikalische Karriere. DieKandidaten müssen neben musikalischem Talent auch das gewisse Etwashaben - den X Factor. Auch die Jury stellt sich einer besonderenHerausforderung: Die Juroren, allesamt erfahrene Profis aus demMusikgeschäft, werden im Verlauf der Show zu Mentoren der Kandidatenund kämpfen für ihre Favoriten. Damit treten auch die Jurymitgliederuntereinander in einen Wettbewerb. Die Musikprofis verhelfen mitihrem Know-how den Kandidaten zum perfekten Auftritt, treffen mitihnen künstlerische Entscheidungen und kämpfen darum, dass ihr Actdie Show im großen Finale gewinnt."X Factor" ist eine der erfolgreichsten Musik-Castingshows der Weltund lief bereits in 52 Ländern weltweit. Darunter England,Australien, Belgien, Russland, Niederlande, Spanien, Italien,Frankreich, USA, Japan und Brasilien. Entwickelt wurde die Show 2004von Simon Cowell, aus dessen Feder auch das erfolgreicheFremantleMedia-Format "Got Talent" stammt. "X Factor" hat wie keinanderes Musik-Format Weltstars wie Leona Lewis, Alexandra Burke, OllyMurs, James Arthur und One Direction hervorgebracht. In Deutschlandwird das Format von UFA Show & Factual produziert.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Alexandra FexerManager Corporate CommunicationsTel. 089 9958 6034alexandra.fexer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell