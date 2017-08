Gadget-Hersteller ELARI setzt mit Einführung neuer Produktlinie auf der IFA 2017 auf Digital-Detox: kleinstes Handy der Welt, Elari NanoPhone C, kompakter KI-Dolmetscher Elari PolyGlot und erster 3D-Handkreisel der Welt, SmartSpin Modell X

Hongkong und Berlin (ots/PRNewswire) -Gadget-Hersteller ELARI setzt durch die Markteinführung der neuenProduktlinie auf der IFA 2017 seine Digital-Detox-Strategie fort: daskleinste Handy der Welt, Elari NanoPhone C, der kompakteKI-Dolmetscher Elari PolyGlot und der erste 3D-Handkreisel der Welt,SmartSpin Modell XIn nur zwei Jahren hat sich Elari (http://elari.net/) vomgewieften Innovator mit seinem Anti-Smartphone Elari CardPhone zuranerkannten Marke mit einem breiten Angebot an Verbraucher-Gadgetsentwickelt. Dieses Jahr stellt Elari seine nächste Generationunterhaltsamer Gadgets auf der IFA 2017 vor, die vom 1. bis 6.September in Berlin stattfindet.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550821/Elari_Smart_Gadgets.jpg )Die Welt ändert sich heutzutage immer schneller und schneller, dieMenschen verlieren sich in der Jagd nach neuen Technologien undvergessen bisweilen, was im Leben wirklich wichtig ist: Familie,Freunde, Verbindungen, Konversation. Elari hilft Ihnen, nicht mehr soviel Zeit in Ihr Smartphone zu investieren und sich einemDigital-Detox zu unterziehen.Mit unserem Flagship-Produkt, dem Anti-Smartphone Elari NanoPhoneC, können Sie sich Zeit für andere Menschen nehmen und Ihr Smartphoneeine Weile beiseite legen. Das NanoPhone C kombiniert die Funktioneneines normalen ultra-kompakten Handys mit der Funktionalität einesBluetooth-Companion oder einer intelligenten Fernbedienung bzw. einesHörers für Ihr Smartphone. Mit dem Elari NanoPhone C können Sie IhrSmartphone wegstecken und sind trotzdem noch erreichbar. Es verfügtüber eine SIM-Karte, Sie können Anrufe über Ihr Smartphone tätigenund empfangen, Freunde mit der Magic Voice-Funktion unterhalten,Vorträge und Telefongespräche auf einer microSD-Karte aufzeichnen,MP3-Musik und FM-Radio hören und noch vieles mehr.Sprechen Sie persönlich mit anderen Menschen und überwinden SieSprachbarrieren mit Elari PolyGlot, einem speziellen Dolmetschgerätim Taschenformat, das HÖRT, was Sie in einer Sprache sagen und dengleichen Satz sofort in der Ausgabesprache Ihrer Wahl WIEDERHOLT. Derrevolutionäre KI-Dolmetscher kann Ihre Sprache in Echtzeit in mehrals 80 Sprachen übertragen und ist ein Muss für alle, die gerne insAusland reisen oder sich mit Menschen aus aller Welt unterhaltenmöchten.Wenn Ihre Finger Beschäftigung brauchen, können Sie IhremSmartphone jetzt eine Pause gönnen und stattdessen zum ElariSmartSpin Modell X greifen, dem ersten mehrachsigen 3D-Handkreiselder Welt. SmartSpin ist aus dem hochwertigsten Edelstahl gefertigtund kann sich um drei vertikale Achsen und eine horizontale Achsedrehen. Dieser einzigartige Premium-Handkreisel bietet maximalenKomfort und perfekte Unterhaltung für Finger, Geist und Seele.Elari möchte beweisen, dass wir selbst in der heutigen Welt mitschnellem Internet und Smartphones immer noch eine menschlicheVerbindung aufrechterhalten können, nicht nur virtuell, sondern aufzutiefst persönlicher Ebene, und jetzt sogar sprach- undkulturübergreifend.Website: http://elari.net/Anton NeshkoLeiter PR und Marketing-Kommunikation+7-(916)-795-17-03anton_n@elari.netelari.netOriginal-Content von: Elari, übermittelt durch news aktuell