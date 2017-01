Hamburg (ots) -Vor neun Jahren stellt ein Schicksalsschlag das Leben von GabyKöster auf den Kopf - die Comedy-Queen erleidet einen Schlaganfall,der ihr Leben auf der Überholspur des Erfolgs plötzlich abbremst.Doch trotz der Krankheit hat sie ihren berühmten Humor nichtverloren. Mit ihrer mitreißenden und positiven Art ist sie für ihreFans eine Mutmacherin. In der neuen Meins (EVT 11.01.) spricht die55-Jährige über die Krankheit, persönliche Neuanfänge und ihreRückkehr auf den Bildschirm. "Ich glaube inzwischen, dass ich vielenLeuten Mut mache. Aufgeben kann schließlich jeder", sagt die Kölnerinselbstbewusst.Vor ihrem Schlaganfall überfordert sich die Powerfrau oft selbstund hat Probleme damit, auch mal Hilfe von anderen anzunehmen: "Ichbin ein Mensch, der immer alles allein gemacht hat. Darum trifft michdas Ganze auch besonders schwer. Wobei ich mir aber immer wiedersage, dass nichts umsonst passiert. Ich glaube ja, dass ich denSchlaganfall deshalb gekriegt habe, damit ich lerne, mir auch malhelfen zu lassen."Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten, ihre Hilflosigkeit zuakzeptieren, kämpft sich Köster Schritt für Schritt zurück in einnormales Leben - immer unter den Augen der Öffentlichkeit. Dass ihreBekanntheit es ihr noch schwerer gemacht hat, wieder auf die Füße zukommen, glaubt Gaby Köster nicht: "Ich kenne es ja gar nicht anders.Aber sobald man in der Öffentlichkeit steht, bewegt man sichautomatisch wie unter einem Brennglas." Durch den Schlaganfall hatsich die Einstellung der Komikerin dem Tod gegenüber verändert: "AmAnfang hat man schon mehr Angst davor, aber das hört nach einer Weileauch wieder auf. Ich weiß nur, dass die Endlichkeit nichts Schlimmesist, vor dem man Angst haben müsste. Selbst wenn man stirbt, ist dasauch nicht schlimm."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview mit Gaby Köster erscheint in der neuenMeins (02/2016, EVT 11. Januar). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMeins zur Veröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 135.849 Exemplaren (IVW III/2016) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell