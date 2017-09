Berlin (ots) -Berlins wichtigste Fernsehsendung hat eine neue Chefin: Gabrielevon Moltke (49) leitet die Redaktion der Berliner "Abendschau" vomRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Sie tritt die Nachfolge von AnnaKyrieleis an. Kyrieleis führt im rbb die neu geschaffene Abteilung"Aktuelle Magazine", zu der neben der "Abendschau" auch das Team vonARD aktuell sowie das künftig in Federführung des rbb produzierte"Mittagsmagazin" der ARD gehören.Gabriele von Moltke studierte nach dem Schulbesuch in Moskau,Kamerun, Königswinter und Washington D.C. in Bonn und Berlin Jura.Ihrem Volontariat beim Sender Freies Berlin schloss sichBerichterstattung für die Abendschau und die ARD über Berlin an, ihrejournalistischen Schwerpunkte liegen in der Landespolitik und und beider Wahlberichterstattung. Zuletzt war sie stellvertretendeRedaktionsleiterin der Abendschau. Gabriele von Moltke lebt in Berlinund hat zwei Kinder.rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Gabriele von Moltke isteine Berlin-Kennerin erster Güte und eine erstklassige, sehr gutvernetzte Journalistin. Das Abendschau-Publikum schätzt zu Recht ihreprofunden Analysen und ihre klare Haltung. Ich freue mich, wenn siejetzt mehr Verantwortung in unserem Programm übernimmt." Gabriele vonMoltke: "Wir wollen für alle Berlinerinnen und Berliner derunentbehrliche journalistische Begleiter sein: aktuell, relevant undpolitisch. Wir wollen als unabhängige und kritische Instanzwahrgenommen werden, aber auch am liebevollen Blick auf unsere Stadtsoll es nicht fehlen."Die "Abendschau" fasst seit 1958 die wichtigsten Ereignisse undinteressante Begebenheiten in Berlin zusammen, seit 1994 ist sie ansieben Tagen der Woche zu sehen. Die "Abendschau" aus Berlin und dasSchwestermagazin "Brandenburg aktuell" sind die erfolgreichstenSendungen im rbb Fernsehen, täglich schalten zwischen 19.30 und 20.00Uhr bis zu 400.000 Berlinerinnen und Berliner die "Abendschau" ein.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell