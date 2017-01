Gabriel will im Frühjahr Buch veröffentlichen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel plant, im Frühling ein Buch zu veröffentlichen, wie die Zeitung "Welt" berichtet. Das Buch trägt den Arbeitstitel "Neuvermessung der Welt" und soll im Verlag Kiepenheuer und Witsch erscheinen, heißt es weiter. Gabriel schreibe das Manuskript selbst, er wolle mit dem Buch "Orientierung geben in einer sich verändernden Welt".

In den vergangenen Wochen, so etwa beim jüngsten Nationalen IT-Gipfel im November 2016, hatte Gabriel von einer "Neuvermessung der Welt" gesprochen. In der SPD wird das Buchprojekt als ein Indiz für eine Kanzlerkandidatur Gabriels interpretiert.

