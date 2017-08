Gabriel warnt Trump vor Krieg mit Nordkorea

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea scharf verurteilt und vor der Gefahr eines Krieges gewarnt.



Trump bediene sich in dem Konflikt einer "unfassbar kriegerischen Rhetorik". Es bestehe die Gefahr, "dass solche Eskalationen mit der Sprache beginnen und mit einem Militäreinsatz enden", sagte der Vizekanzler dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag).

In Europa wisse man um diese Gefahr. "Wir sind vor einem Jahrhundert mit kriegerischer Rhetorik, wie schlafwandlerisch, in den Ersten Weltkrieg marschiert. Daraus haben wir in Europa gelernt: Jetzt ist die Stunde der Diplomatie und nicht des Kriegsgeschreis", betonte Gabriel.

Für den Außenminister ist es schwer nachvollziehbar, wer in den USA das Sagen hat. "Die ganze Welt ist schockiert darüber, wie unberechenbar die US-Politik geworden ist", sagte Gabriel. Während Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James Mattis ein militärisches Eingreifen der USA für falsch hielten, gebe es Personen im Trumps Umfeld, die "die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren eintauschen" wollten.

Das sei das Gegenteil dessen, was den Westen bislang verbunden habe - universelle Werte von Freiheit, Demokratie, Recht. Der Außenminister äußerte allerdings auch die Hoffnung, dass sich in den USA die Vernunft durchsetzen werde: "Es ist ja nicht so, als ob ganz Amerika den Verstand verloren hätte". Um diese Amerikaner "müssen wir kämpfen", sagte Gabriel: "Wir dürfen sie nicht verloren geben."