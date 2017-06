Gabriel verurteilt Anschläge in Teheran

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Anschläge im iranischen Parlamentsgebäude und auf das Grabmal des Revolutionsführers Chomeini in Teheran verurteilt. "Einmal mehr haben gewissenlose Verbrecher viele unschuldige Menschen in den Tod gerissen", erklärte Gabriel am Mittwoch. "Wo der Terror keine Grenzen kennt, dürfen sich Mitgefühl und Menschlichkeit keine Schranken auferlegen. Wir trauern mit den Menschen im Iran", so der Bundesaußenminister.

Bei dem Doppelanschlag waren am Mittwoch mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte die Tat für sich.

Foto: über dts Nachrichtenagentur