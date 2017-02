Gabriel trifft US-Außenminister Tillerson

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist am Donnerstag zu politischen Gesprächen in die USA: Dort trifft er seinen Amtskollegen Rex Tillerson treffen, der erst am Mittwochabend vom Senat in Washington bestätigt worden war. "Die USA sind außerhalb Europas seit Jahr und Tag unser engster Bündnispartner", erklärte Gabriel vor seiner Abreise. "Die Freundschaft zwischen zwei Nationen ist weit mehr als eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Regierungen, aber ohne gute und vertrauensvolle Beziehungen zwischen beiden Regierungen geht es nicht gut."

Auf der internationalen Agenda stünden "drängende Themen" über die es sich mit den USA abzustimmen gelte, so der Bundesaußenminister. "Und wir haben Fragen an die neue US-Administration, über ihren außenpolitischen Kurs, ihr Verhältnis zum Bündnis und zur Ordnung der Welt", sagte Gabriel. "Wir wollen unseren amerikanischen Partnern unsere Sicht der Dinge, unsere Interessen und Werte erläutern und suchen einen guten, offenen und freundschaftlichen Dialog."

