Gabriel sieht nach May-Rede 'etwas mehr Klarheit' zum Brexit

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat mit ihrer Brexit-Rede aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel endlich für "etwas mehr Klarheit" zum EU-Austritt gesorgt.



"Die Entscheidung von Frau May ist konsequent", sagte der Vize-Kanzler und SPD-Chef am Dienstag in Berlin. "Klar ist: Rosinen picken wird es nicht geben." Wer am europäischen Binnenmarkt teilhaben wolle, müsse auch Teil der politischen Union sein.

"Wichtig ist nun, dass wir schnell in ein geordnetes Verfahren kommen", sagte Gabriel weiter. Gut sei auch, dass die britische Premierministerin klar gemacht habe, dass sie eine enge Kooperation mit der EU anstrebe. Großbritannien bleibe Teil Europas und ein befreundeter Staat, "mit dem wir eine enge Partnerschaft wollen und auch brauchen, um die globalen Probleme dieser Zeit zu lösen"./sl/DP/stw