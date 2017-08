Gabriel reist zu Gesprächen mit US-Außenminister nach Washington

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist am Montag kurzfristig zu einer Reise in die USA aufgebrochen. Dort will er mit seinem Amtskollegen Rex Tillerson über die aktuellen Krisenherde beraten: "Das Atomprogramm Nordkoreas, die Lage in Afghanistan, die Krise in Katar, der Erhalt des Nuklearabkommens mit Iran, die US-Sanktionen gegen Russland - all das sind nur einige Schlaglichter auf ein sehr beunruhigendes Bild der Probleme und Krisen, die uns derzeit unter den Nägeln brennen", so Gabriel vor seiner Abreise. "Jetzt muss die Stunde der Diplomatie sein. Dafür brauchen wir einen engen Draht nach Washington", sagte er weiter.

"Auch wenn wir in letzter Zeit nicht immer auf einer Wellenlänge liegen: Amerika ist der wichtigste Verbündete Europas. Gerade weil uns momentan wichtige Themen trennen, müssen wir den Dialog mit denen suchen, die zur Kooperation bereit sind." Es ist Gabriels dritte USA-Reise seit seinem Amtsantritt als Außenminister.

Foto: über dts Nachrichtenagentur