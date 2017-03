Gabriel mahnt Kampf gegen Korruption in der Ukraine an

KIEW (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Besuch in der Ukraine die Bedeutung des Reformprozesses in dem Land betont.



Deutschland habe Interesse, bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Ukraine zu helfen, sagte der Vizekanzler am Freitag bei einem Treffen mit Parlamentsabgeordneten in der Hauptstadt Kiew. "Umgekehrt ist es eine wichtige Aufgabe in ihrem Land, zu zeigen, dass der Reformprozess erfolgreich ist."

Gabriel verwies auf den Kampf gegen die Korruption. "In meinem Land ist das Thema Korruption in der Ukraine ein großes Thema", sagte er. "Die Menschen fragen uns, ok, wir wollen helfen, aber wir wollen auch sicher sein, dass das Geld bei den Menschen in der Ukraine ankommt, also bei der normalen Bevölkerung." Der SPD-Politiker fügte an: "Was wir nicht wollen ist, dass das Geld irgendwo in Kanälen versickert."

Nach seinem Treffen mit den Abgeordneten wollte Gabriel nach Deutschland zurückreisen.