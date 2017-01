Gabriel löst Steinmeier als Außenminister ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der bisherige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Freitag als Außenminister abgelöst. Bundespräsident Joachim Gauck überreichte Gabriel am Vormittag im Schloss Bellevue die Urkunden zur Entlassung als Wirtschaftsminister und zur Ernennung als Außenminister. "Sie übernehmen das Außenamt in schwierigen Zeiten. Es geht um viel: Wir stehen vor der Herausforderung, die Europäische Union und die transatlantische Partnerschaft zu verteidigen und zukunftsfest zu machen", sagte Gauck.

Steinmeier, der vom Bundespräsidenten seine Entlassungsurkunde erhielt, verlässt das Kabinett, weil er am 12. Februar als Nachfolger von Gauck gewählt werden soll. Außerdem erhielt die Nachfolgerin von Gabriel im Wirtschaftsministerium, Brigitte Zypries (SPD), von Gauck ihre Ernennungsurkunde. Die Vereidigung der bisherigen Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie soll am Freitagmittag im Bundestag stattfinden. Die offiziellen Amtsübergaben im Auswärtigen Amt und im Wirtschaftsministerium finden im Laufe des Tages statt.

