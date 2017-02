Gabriel lobt Arbeit der großen Koalition

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Arbeit der großen Koalition gelobt und Stolz auf die Arbeit der SPD in dem Regierungsbündnis mit der Union geäußert. "Wir haben Großes geleistet und Deutschland in schwieriger Zeit gut auf Kurs gehalten", sagte Gabriel der F.A.Z. (Donnerstagsausgabe). Allerdings gebe es ein großes Wählerpotential, das bereit sei, die SPD zu wählen, aber nicht als Koalitionspartner der Union, sagte Gabriel mit Blick auf die hohen Zustimmungswerte für den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz.

"Er ist nicht Teil der vielen Konflikte, die ich in meiner Zeit als Vorsitzender der SPD austragen musste." Themen wie die Vorratsdatenspeicherung oder das Freihandelsabkommen hätten auch in der SPD viel Kraft gekostet. "Mit all dem hat Martin Schulz nichts zu tun". Es ist deshalb für Wähler der Grünen und der Linkspartei wählbar. "Martin Schulz steht für einen neuen Aufbruch jenseits der Union", so Gabriel.

Foto: über dts Nachrichtenagentur