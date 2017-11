Gabriel lehnt nachträgliche Rechtsänderungen wegen Nord Stream 2 ab

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat bei einem Kurzbesuch in Russland den Investoren der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 den Rücken gestärkt.



Es gehe nicht an, dass die EU-Kommission das dritte Energiebinnenmarkt-Paket ändern wolle, um es nachträglich auf das Projekt anzuwenden. "Ich halte das für ein grundsätzliches Problem", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch beim 10. Deutsch-Russischen Energieforum in St. Petersburg. Der Gaskonzern Gazprom und seine Partner, aber auch alle anderen Investoren in große Energieprojekte bräuchten Rechtssicherheit.