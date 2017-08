Gabriel begrüßt Freilassung von Schriftsteller Akhanli

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich erfreut über die Freilassung des türkischstämmigen deutschen Schriftstellers Dogan Akhanli in Spanien geäußert. "Ich freue mich, dass Dogan Akhanli wieder auf freiem Fuß ist", sagte Gabriel am Sonntag. "Es wäre schlimm, wenn die Türkei auch am anderen Ende Europas erreichen könnte, dass Menschen, die ihre Stimme gegen Präsident Erdogan erheben, in Haft geraten würden."

Er habe "vollstes Vertrauen" in die spanische Justiz. Zuvor hatte der Anwalt des Schriftstellers mitgeteilt, dass Akhanli unter der Auflage, Madrid nicht verlassen zu dürfen, freigelassen werde. Akhanli war am Samstag in Granada auf Veranlassung der türkischen Regierung festgenommen worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur