Gabriel äußert Verständnis für neue Iran-Sanktionen der USA

NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel hat Verständnis für die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran wegen eines von Teheran veranlassten Raketentests geäußert.



Bei einem Besuch in New York betonte der Vizekanzler am Freitag aber auch, dass die Sanktionen keine Auswirkungen auf die Umsetzung des Atom-Abkommens mit dem Iran haben dürften.

Der Frage, ob sich Deutschland den neuen Sanktionen anschließen werde, wich Gabriel aus. "Für uns jedenfalls gibt es keine Konsequenzen hinsichtlich unserer Haltung zum Iran-Abkommen", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Die vom Finanzministerium in Washington verhängten Sanktionen richten sich gegen Personen und Einrichtungen, die am Raketenprogramm des Landes beteiligt sind. Gabriel sagte dazu: "Klar ist, diese Raketentests des Iran verstoßen gegen alle einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Insofern glaube ich, darf man Verständnis für die Reaktion der amerikanischen Regierung haben."

Der Außenminister betonte, die USA hätten nicht die Absicht, das Atom-Abkommen mit dem Iran in Frage zu stellen. Gabriel hatte am Donnerstag in Washington Gespräche mit US-Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Rex Tillerson geführt./mfi/DP/zb