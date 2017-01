Gabriel: Schulz hat beste Chancen für erfolgreiche Kandidatur

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Sigmar Gabriel verzichtet zugunsten des früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz auf eine Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz: Er sei überzeugt davon, dass Schulz beste Chancen auf eine erfolgreiche Kandidatur und eine erfolgreiche Bundestagswahl habe, sagte Gabriel nach einer Sitzung des Parteipräsidiums am Dienstagabend in Berlin. Sein Rückzug sei "keine einfache Entscheidung" gewesen. "Aber ich bin sicher, es war die richtige Entscheidung", so Gabriel.

"Der bessere Kandidat mit den besseren Chancen" müsse antreten. Offiziell soll Schulz am Sonntag vom Parteivorstand als Kanzlerkandidat nominiert werden. Gabriel soll die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Außenministerium antreten, Brigitte Zypries soll neue Wirtschaftsministerin werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur