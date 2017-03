Gabriel: Europa muss unabhängiger von den USA werden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) ruft Europa zu mehr Unabhängigkeit von den USA auf.



"Die Partnerschaft mit den USA und die Nato sind die Grundpfeiler der transatlantischen Gemeinschaft. Aber die Europäische Union muss in der Lage sein, Krisen und Konflikte in ihrer Nachbarschaft eigenständig zu bewältigen", schreibt der Minister am Donnerstag in einem Gastbeitrag für die "Rheinische Post"zum 60-jährigen Bestehen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

Zugleich nahm der Außenminister Populisten und Autokraten, die das europäische Einigungsprojekt ablehnen, ins Visier. "Sie wollen Europa zurückbauen oder sogar kaputt machen", schreibt Gabriel. Ungeachtet aller Krisen oder Schwächen sei die EU in seinen Augen "das erfolgreichste Projekt für Freiheit, Frieden und Wohlstand, das die Welt je gesehen hat"./cha/DP/zb