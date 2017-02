BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat die Anordnung einer Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel durch ein Gericht in Istanbul als eine "viel zu harte und unangemessene Entscheidung" bezeichnet. Man werde sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass Yücel rasch wieder freikomme, erklärte Gabriel am Montagabend. Zuvor hatte ein Haftrichter wegen des Vorwurfs der Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung Untersuchungshaft für Yücel ausgesprochen.

Die Anwälte des "Welt"-Journalisten kündigten Einspruch gegen die Entscheidung an. Yücel hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden.

