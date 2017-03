Gabriel: Deutschland darf nicht 'Militärbulle' in Europa werden

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

WOLFENBÜTTEL (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor einer massiven Aufrüstung Deutschlands gewarnt.



Andernfalls könnte in der Mitte Europas "so ein Militärbulle" entstehen, sagte Gabriel am Mittwochabend bei einer SPD-Veranstaltung im niedersächsischen Wolfenbüttel.

Eine Verdoppelung der jährlichen Militärausgaben von 35 auf fast 70 Milliarden Euro sei der falsche Weg: "Das ist doch eine völlig idiotische Vorstellung."

US-Präsident Donald Trump verlangt von den Nato-Partnern massive Erhöhungen ihrer Verteidigungsausgaben. Der scheidende SPD-Chef Gabriel sagte, Aufgabe seiner Partei sei es, sich mit dieser Aufrüstungsspirale nicht abzufinden: "Wir als Friedenspartei müssen sichtbar bleiben."/tb/DP/fbr