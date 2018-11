Gabelstaplerhersteller Jungheinrich verbucht viele Aufträge - Prognose erhöht

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich blickt dank einer guten Nachfrage in Europa erneut optimistischer in die Zukunft.



Für 2018 hob der SDax -Konzern die Prognose für den Umsatz und den Auftragseingang an. Im dritten Quartal legten die Erlöse im Jahresvergleich um 10,6 Prozent auf 915 Millionen Euro zu, wie Jungheinrich am Dienstag in Hamburg mitteilte. Damit übertraf der Gabelstaplerhersteller die Erwartungen der Analysten.

Die Aufträge des Kion -Konkurrenten stiegen zum 30. September um fast ein Viertel an. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 43,4 Millionen Euro rund sechs Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Finanzvorstand Volker Hues hob den zuletzt im August verbesserten Ausblick erneut an. So rechnet das Unternehmen nun mit einem Konzernumsatz von 3,65 bis 3,75 Milliarden Euro. Vorher lag die Bandbreite bei 3,6 bis 3,7 Milliarden Euro erwartet worden. Der Auftragseingang soll nun zwischen 3,85 und 3,95 Milliarden Euro liegen (zuvor 3,75 bis 3,85 Mrd Euro). Hues machen jedoch die gestiegenen Rohstoffpreise Sorgen, weshalb er an der Prognose für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 270 bis 280 Millionen Euro festhält./elm/men/stk