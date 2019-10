Gabelstapler-Hersteller Kion übertrifft Erwartungen - Mehr Neubestellungen

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Frankfurter Gabelstapler-Hersteller Kion hat die Erwartungen der Analysten übertroffen.



Der MDax-Konzern konnte beim Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Prozent auf 2,16 Milliarden Euro zulegen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 12,6 Prozent auf 217,1 Millionen Euro. Nachdem die Auftragseingänge im zweiten Quartal zurückgegangen waren, stiegen sie jetzt wieder an. Das Konzernergebnis lag bei 120,7 Millionen Euro - rund ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Trend zur Lagerautomatisierung bleibe Wachstumstreiber und führe unter anderem zu einer hohen Nachfrage im Markt für Lieferkettenlogistik./knd/fba