Berlin/Nürnberg (ots) -Plakatausstellung am BdB-Stand in Halle 4-212 - Seminare zum Thema"Stadtgrün" mit Top-Referenten am GaLaBau-DonnerstagDer Bund deutscher Baumschulen (BdB) ist auch in diesem Jahr miteinem eigenen Stand auf der Messe GaLaBau, der internationalenLeitmesse für urbanes Grün und Freiräume vom 12. bis 15. September2018 in Nürnberg, vertreten und feiert Premiere: Zum ersten Mal wirddas neue EU-Projekt "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa" derÖffentlichkeit vorgestellt. Besucher können die mobileGreen-City-Plakatausstellung am BdB-Stand in Halle 4 an Stand 212besichtigen und an einem der Seminare zum Thema "Stadtgrün"teilnehmen, für die der BdB hochkarätige Referenten gewinnen konnte:Prof. Dr. Dirk Dujesiefken vom Institut für Baumpflege in Hamburgwird zum Thema "Perspektiven für ein zukunftsfähiges Stadtgrün"referieren, Prof. Dr. Swantje Duthweiler von der HochschuleWeihenstephan-Triesdorf wird sich mit Fragen rund um "UrbanePflanzkonzepte - Zum Nutzen von Stadtbäumen" befassen und Horst J.Schumacher, Chefredakteur der Zeitschrift "Kommunalwirtschaft", wirdüber "Grün als integraler Bestandteil der Stadt- und Raumplanung"berichten. Die Seminare finden in insgesamt drei Durchläufen amDonnerstag, 13. September 2018 im NürnbergConventionCenter (NCC) Ost,Ebene 2, Raum Helsinki, statt und beginnen jeweils um 10:30 Uhr,12:15 Uhr und 14:00 Uhr. GaLaBau-Besucher können sich nochkurzfristig bei Franziska Weck, Projektleiterin für Deutschland,unter GreenCity@gruen-ist-leben.de anmelden.Helmut Selders, BdB-Präsident: "Angesichts desBevölkerungswachstums der Städte rücken Themen wie Stadtentwicklungund Nachverdichtung immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit.Wohnraum wird dringend benötigt. Trotzdem darf die Nachverdichtungund Stadtrandbebauung nicht auf Kosten von Erholungs- und Grünflächen- und letztendlich auf Kosten der Gesundheit und Lebensqualität derBürger - stattfinden. Mit dem EU-Projekt 'Grüne Städte für einnachhaltiges Europa' wollen wir zusammen mit den anderenTeilnehmerländern nicht nur für das Thema sensibilisieren, sondernauch mit konkreten Case Studies Stadtplaner, Landschaftsarchitekten,GaLaBauer, kommunale Entscheider sowie Bauherren für einenachhaltige, grüne Stadtentwicklung begeistern. Denn angesichts desKlimawandels ist dieses Thema von höchster Priorität und es bestehtdringender Handlungsbedarf."Neben dem Projekt "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa"informiert der BdB auch über weitere aktuelle Themen aus derBaumschulwirtschaft wie Quarantäneschutz, Pflanzengesundheit,Gehölzqualitäten und gebietseigene Gehölze. Vertreter desBdB-Präsidiums sowie der Bundesgeschäftsstelle stehen denMessebesuchern als Gesprächspartner zur Verfügung.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben". Seit 1993 ist der BdB zusammen mit weiterenVerbänden des Gartenbaus Gesellschafter der DeutschenBundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) und ist an der Planung undUmsetzung von Bundesgartenschauen (BUGAs) und InternationalenGartenbauausstellungen (IGAs) beteiligt.Über die Kampagne "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa"Das EU-Projekt "Grüne Städte für ein nachhaltiges Europa" wirdunter dem Dach des europäischen Baumschulverbandes ENA (EuropeanNurserystock Association) durchgeführt. Der BdB repräsentiertDeutschland dabei als eines von sieben Teilnehmerländern. Ziel derauf drei Jahre angelegten Kampagne ist es, kommunale Entscheider,Stadtplaner, Landschaftsarchitekten sowie Garten- undLandschaftsbauer in ganz Europa für eine grüne Stadtentwicklung zubegeistern und miteinander zu vernetzen, um das Thema Stadtgrünweiter voranzubringen.www.gruen-ist-leben.deFolgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen.Treten Sie unserer Xing-Gruppe "Grün ist Leben" bei. 