G-iii Apparel: Was jetzt?

Der G-iii Apparel-Kurs wird am 16.02.2021, 12:23 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 29.51 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Wie G-iii Apparel derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die G-iii Apparel-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 19,57 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -33,68 Prozent erzielen, da sie derzeit 29,51 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: G-iii Apparel erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 12,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,09 Prozent im Branchenvergleich für G-iii Apparel bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 27 Prozent im letzten Jahr. G-iii Apparel lag 16,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der G-iii Apparel-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,36 USD. Der letzte Schlusskurs (29,51 USD) weicht somit +80,38 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (25,6 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,27 Prozent), somit erhält die G-iii Apparel-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die G-iii Apparel-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

