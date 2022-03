G&W Electric stellt den weltweit ersten Unterspannungs-Wiedereinschalter vor

Bolingbrook, Illinois, 25. März 2022 (ots/PRNewswire) -Revolutionäre schlüsselfertige Lösung für Versorgungsunternehmen zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit und NetzstabilitätG&W Electric (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3482331-1&h=2264962374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3482331-1%26h%3D4205613264%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3436791-1%2526h%253D753164964%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.gwelectric.com%25252F%2526a%253DG%252526W%252BElectric%26a%3DG%2526W%2BElectric&a=G%26W+Electric), ein seit 1905 weltweit tätiger Anbieter von Stromversorgungsanlagen, gab heute die Einführung des Viper®-HV Recloser bis 72,5 kV bekannt. Der erste Hochspannungs-Mastaufsatz-Wiedereinschalter auf dem Markt unterstützt einen schnelleren Überstromschutz durch Fehlertrennung und automatische Wiederherstellung bei vorübergehenden Fehlern auf Unterspannungsfreileitungen.„Wie wir in letzter Zeit gesehen haben, hat der fragile Zustand der elektrischen Infrastruktur unseres Landes schwerwiegende Folgen für unsere Sicherheit und Wirtschaft", sagte John Mueller, Vorsitzender und Eigentümer von G&W Electric. „Wir sind bestrebt, mit Versorgungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um Schwachstellen zu identifizieren und hochmoderne Lösungen wie den Viper-HV-Recloser für die Funktionalität direkt an den Unterübertragungsleitungen zu liefern. Bis heute war dies nur durch den Bau von teuren Umspannwerken möglichDie Viper-HV ist ein in sich geschlossenes System, das drei Funktionen in sich vereint: einen Wiedereinschaltautomat, Stromwandler und integrierte interne Spannungssensoren. Sie bietet Versorgungsunternehmen eine verbesserte Leistung auf einem Mast, um vorübergehende Fehler automatisch zu beheben und nur diesen Teil des Netzes zu isolieren, um weitere Leitungen vor einem Ausfall zu schützen und zu verhindern, dass eine ganze Region ohne Strom dasteht.Der Viper-HV bietet Versorgungsunternehmen Installationsflexibilität durch eine Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich Phase-über-Phase- und Kreuzarm-Versionen zur Anpassung an die bestehende Leitungsinfrastruktur. G&W Electric bietet baustellenfertige Designs mit vorinstalliertem Zubehör und flexible Lösungen, die auf die Herausforderungen der Umwelt zugeschnitten sind.„Im Bestreben, das Netz der Zukunft zu entwickeln, bietet der Viper-HV-Rekondensator auch Lösungen, die den Versorgern helfen, künftige Kosten zu senken, z. B. für die Wartung, den Austausch von Geräten und Ausfallpönalen", fügte Müller hinzu.Da die Viper-HV weder Öl noch Gas benötigt, reduziert sie die routinemäßige Wartung und verbessert die Sicherheit des Personals. Darüber hinaus sind die Vakuumschaltröhre und andere stromführende Teile in einer bewährten soliden dielektrischen Isolierung eingeschlossen, die optimale Sicherheit für den Bediener und zusätzlichen Schutz vor Störungen durch Wildtiere bietet.Weitere Informationen über den Viper-HV-Wiederverschließer finden Sie unter https://solutions.gwelec.com/high-voltage/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3482331-1&h=862468278&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3482331-1%26h%3D4271107193%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3436791-1%2526h%253D850254237%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsolutions.gwelec.com%25252Fhigh-voltage%25252F%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsolutions.gwelec.com%25252Fhigh-voltage%25252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsolutions.gwelec.com%252Fhigh-voltage%252F&a=https%3A%2F%2Fsolutions.gwelec.com%2Fhigh-voltage%2F).Informationen zu G&W ElectricSeit 1905 trägt G&W Electric mit innovativen Stromnetzlösungen und Produkten zur Stromversorgung der Welt bei. Mit der Einführung des ersten abschaltbaren Kabelendverschlusses in den frühen 1900er Jahren begann G&W Electric, sich einen Namen für innovative technische Lösungen zu machen, die den Anforderungen der Systementwickler gerecht werden. G&W Electric ist stets um die Zufriedenheit seiner Kunden bemüht und genießt weltweit einen guten Ruf für Qualitätsprodukte und hervorragenden Service. Weitere Informationen über G&W Electric finden Sie auf deren neuer Website unter www.gwelectric.com. 