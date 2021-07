G Three: Was jetzt?

Am 17.07.2021, 05:02 Uhr notiert die Aktie G Three mit dem Kurs von 450 JPY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Handelsunternehmen und Distributoren".

Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der G Three verläuft aktuell bei 307,76 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 450 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +46,22 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 504,36 JPY angenommen. Dies wiederum entspricht für die G Three-Aktie der aktuellen Differenz von -10,78 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben G Three auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um G Three in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass G Three hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der G Three ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die G Three-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,03, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,45, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

