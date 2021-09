G Three: Glauben Sie das?

An der Börse notiert die Aktie G Three am 03.09.2021, 23:46 Uhr, mit dem Kurs von 514 JPY. Die Aktie der G Three wird dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses G Three auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber G Three. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält G Three daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält G Three von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der G Three beläuft sich mittlerweile auf 356,59 JPY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 514 JPY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +44,14 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 477,2 JPY. Somit ist die Aktie mit +7,71 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für G Three in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für G Three haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. G Three bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

